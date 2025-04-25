Погода на вихідні - якою буде погода 26-27 квітня

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, з 26 по 28 квітня, в Україні очікуються різкі зміни погоди. Вже у неділю температура сильно знизиться.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на вихідні 26-27 квітня

На найближчу добу прогнозують переміщення холодного атмосферного фронту, який пройде через територію країни з півночі на південь. Це викличе короткочасні дощі з грозами та принесе з собою арктичне повітря з північних широт.

В результаті, на Україні зросте атмосферний тиск, і погода стане холодною.

Особливо похолодання буде відчутним у нічний час.

У неділю вночі заморозки можуть торкнутися західних і північних областей, а вже в понеділок заморозки охоплять більшість областей, при цьому на поверхні ґрунту.

Найхолоднішою очікується ніч на понеділок, коли заморозки ймовірні не лише на ґрунті, а й у повітрі в північних, центральних і східних регіонах.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, в Одесі та регіоні очікуються сильні пориви північного вітру, тому мешканців закликають бути обережними та максимально обмежити переміщення.

А у Києві та області у суботу, 26 квітня, очікується мінлива погода — небо буде хмарним із проясненнями. Вночі синоптики обіцяють дощ.