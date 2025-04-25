Погода на выходные - какой будет погода 26-27 апреля

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

На выходных, с 26 по 28 апреля, в Украине ожидаются резкие изменения погоды. Уже в воскресенье температура сильно снизится.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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На ближайшие сутки прогнозируют перемещение холодного атмосферного фронта, который пройдет через территорию страны с севера на юг. Это вызовет кратковременные дожди с грозами и принесет с собой арктический воздух из северных широт.

В результате, на Украине вырастет атмосферное давление, и погода станет холодной.

Особенно похолодание будет ощутимым в ночное время.

В воскресенье ночью заморозки могут коснуться западных и северных областей, а уже в понедельник заморозки охватят большинство областей, при этом на поверхности почвы.

Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда заморозки вероятны не только на почве, но и в воздухе в северных, центральных и восточных регионах.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, в Одессе и регионе ожидаются сильные порывы северного ветра, поэтому жителей призывают быть осторожными и максимально ограничить перемещение.

А в Киеве и области в субботу, 26 апреля, ожидается переменная погода — небо будет облачным с прояснениями. Ночью синоптики обещают дождь.