Погода сегодня, 28 апреля, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 28 апреля, дали синоптики. Будет небольшая облачность, но без осадков.

Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 28 апреля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе 0...-3 °С. На остальной территории +1...+6 °С, а на поверхности почвы заморозки 0...-5 °С. Дневная температура составит +10...+15 °С, на Закарпатье и Прикарпатье — +14...+19 °С, а на востоке и северо-востоке страны — +7...+12 °С.

Карта "Температура в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность. Без осадков. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в области ожидаются заморозки в воздухе 0...-3 °С, а днем будет +10...+15 °С. В Киеве ночью тоже будут заморозки в воздухе 0...-2 °С, а днем потеплеет до +13...+15 °С.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях по Украине

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью в восточных, северных и центральных областях заморозки в воздухе 0...-3 °С (II, оранжевый, уровень опасности).

В южной части и западных областях заморозки на поверхности почвы 0...-5 °С (І, желтый, уровень опасности).

Синоптики отмечают, что заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.

Напомним, 28 апреля температура в некоторых регионах Украины снизится до 0 °С. Ожидаются заморозки и сильный ветер.

Ранее мы сообщали, что 27 апреля в двух городах Украины заметили снег. Речь идет о Сумах и Харькове.