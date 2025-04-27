У Харкові та Сумах 27 квітня випав сніг — прогноз погоди в Україні

Погодне диво — у кількох містах України пішов сніг
У Сумах та Харкові місцеві жителі та гості міста зустріли кінець квітня зі снігом. Попри те, що два дні тому в Україні була справжня спека, вже сьогодні, 27 квітня, заморозки.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Сніг у Харкові та Сумах 27 квітня
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вдень 27 квітня у Сумах та Харкові почався сніг. Це стало справжньою несподіванкою для мешканців, адже лише два дні тому температура була розігріта до +26 °C.
Синоптики попереджали, що 27 квітня температура повітря вночі опустилась до -5...0 °C у всіх регіонах, крім Криму та Приазов'я. Через це в Україні оголосили І та II рівень небезпеки.
Упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °C, а на Закарпатті та півдні країни підніметься до +11...+16 °C.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що 27 квітня в низці областей України очікується сніг. Крім того, можливий сильний вітер.
Також відомо, що 27 квітня, в Україну прийде похолодання. Найбільш відчутним зниження температури буде вночі.
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