У Харкові та Сумах 27 квітня випав сніг — прогноз погоди в Україні

Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Сумах та Харкові місцеві жителі та гості міста зустріли кінець квітня зі снігом. Попри те, що два дні тому в Україні була справжня спека, вже сьогодні, 27 квітня, заморозки.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Сніг у Харкові та Сумах 27 квітня

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вдень 27 квітня у Сумах та Харкові почався сніг. Це стало справжньою несподіванкою для мешканців, адже лише два дні тому температура була розігріта до +26 °C.

Синоптики попереджали, що 27 квітня температура повітря вночі опустилась до -5...0 °C у всіх регіонах, крім Криму та Приазов'я. Через це в Україні оголосили І та II рівень небезпеки.

Попередження про заморозки в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °C, а на Закарпатті та півдні країни підніметься до +11...+16 °C.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 27 квітня в низці областей України очікується сніг. Крім того, можливий сильний вітер.

Також відомо, що 27 квітня, в Україну прийде похолодання. Найбільш відчутним зниження температури буде вночі.