Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Погодне диво — у кількох містах України пішов сніг arrow

Погодне диво — у кількох містах України пішов сніг

27 квітня 2025 11:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
У Харкові та Сумах 27 квітня випав сніг — прогноз погоди в Україні
Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Сумах та Харкові місцеві жителі та гості міста зустріли кінець квітня зі снігом. Попри те, що два дні тому в Україні була справжня спека, вже сьогодні, 27 квітня, заморозки. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Реклама
Читайте також:

Сніг у Харкові та Сумах 27 квітня

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вдень 27 квітня у Сумах та Харкові почався сніг. Це стало справжньою несподіванкою для мешканців, адже лише два дні тому температура була розігріта до +26 °C.

Синоптики попереджали, що 27 квітня температура повітря вночі опустилась до -5...0 °C у всіх регіонах, крім Криму та Приазов'я. Через це в Україні оголосили І та II рівень небезпеки.

В Україні 27 квітня випав сніг
Попередження про заморозки в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня температура повітря коливатиметься в межах +7...+12 °C, а на Закарпатті та півдні країни підніметься до +11...+16 °C.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 27 квітня в низці областей України очікується сніг. Крім того, можливий сильний вітер. 

Також відомо, що 27 квітня, в Україну прийде похолодання. Найбільш відчутним зниження температури буде вночі.

Харків Суми сніг опади погода в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама