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Можливий навіть мокрий сніг — яка погода буде в Україні сьогодні

27 квітня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 27 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 27 квітня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі у Криму, а вдень у східних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 26 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 27 квітня

Погода в Україні 27 квітня 2025 року
Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру   

Переважно північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+6 °С. До того ж по всій території України, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С. У більшості західних і північних областях заморозки будуть і в повітрі — нічна температура становитиме 0...-3 °С. Удень потеплішає до +7...+12 °С, а на Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +11...+16 °С.

Температури 27 квітня 2025 року
Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура в області триматиметься в межах +1...+6 °С, а вдень — +7...+12 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+3 °С, а вдень піднімуться до +12...+14 °С. На поверхні ґрунту вночі будуть заморозки: на Київщині — 0...-5 °С, у Києві — 0...-2 °С.

Попередження про стихійні метеорологічні явища

Метеорологічні явища 27 квітня 2025 року
Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі по всій території України, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С (I, жовтий, рівень небезпечності). У більшості західних і північних областей у повітрі теж будуть заморозки 0...-3 °С (II, помаранчевий, рівень небезпечності).

Синоптики зазначають, що через низькі температури зазнають пошкоджень ранньоквітучі дерева і рослини.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 27 квітня, в Україні очікується переважно сонячна холодна погода. Невеликі дощі ймовірні лише у східних і північно-східних областях. На Сумщині вночі навіть можливий мокрий сніг.

Температура повітря впродовж дня становитиме +10...+16 °С, а вночі в більшості областей очікуються заморозки на ґрунті.

У Києві буде сонячно та холодно: уночі +1...+3 °С, а вдень +10...+12 °С. Нічні заморозки на поверхні ґрунту столицю теж не оминуть.

Раніше синоптики повідомляли, що вихідними, 26 і 27 квітня, в Україну прийде похолодання. Найбільш відчутним зниження температури буде вночі.

Також ми повідомляли, що в неділю, 27 квітня, в Одесу повернеться прохолодна погода. Денна температура знизиться до +9...+14 °С.

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