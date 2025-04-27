Погода сьогодні, 27 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на неділю, 27 квітня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі у Криму, а вдень у східних областях місцями невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 26 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 27 квітня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно північний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +1...+6 °С. До того ж по всій території України, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С. У більшості західних і північних областях заморозки будуть і в повітрі — нічна температура становитиме 0...-3 °С. Удень потеплішає до +7...+12 °С, а на Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +11...+16 °С.

Карта "Температура в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі температура в області триматиметься в межах +1...+6 °С, а вдень — +7...+12 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+3 °С, а вдень піднімуться до +12...+14 °С. На поверхні ґрунту вночі будуть заморозки: на Київщині — 0...-5 °С, у Києві — 0...-2 °С.

Попередження про стихійні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі по всій території України, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту будуть заморозки 0...-5 °С (I, жовтий, рівень небезпечності). У більшості західних і північних областей у повітрі теж будуть заморозки 0...-3 °С (II, помаранчевий, рівень небезпечності).

Синоптики зазначають, що через низькі температури зазнають пошкоджень ранньоквітучі дерева і рослини.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 27 квітня, в Україні очікується переважно сонячна холодна погода. Невеликі дощі ймовірні лише у східних і північно-східних областях. На Сумщині вночі навіть можливий мокрий сніг.

Температура повітря впродовж дня становитиме +10...+16 °С, а вночі в більшості областей очікуються заморозки на ґрунті.

У Києві буде сонячно та холодно: уночі +1...+3 °С, а вдень +10...+12 °С. Нічні заморозки на поверхні ґрунту столицю теж не оминуть.

Раніше синоптики повідомляли, що вихідними, 26 і 27 квітня, в Україну прийде похолодання. Найбільш відчутним зниження температури буде вночі.

Також ми повідомляли, що в неділю, 27 квітня, в Одесу повернеться прохолодна погода. Денна температура знизиться до +9...+14 °С.