Погода сегодня, 27 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 27 апреля, дали синоптики. Будет переменная облачность. Ночью в Крыму, а днем в восточных областях местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 26 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 27 апреля

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Преимущественно северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 °С. К тому же по всей территории Украины, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С. В большинстве западных и северных областях заморозки будут и в воздухе — ночная температура составит 0...-3 °С. Днем потеплеет до +7...+12 °С, а на Закарпатье и юге страны воздух прогреется до +11...+16 °С.

Карта "Температура в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура в области будет держаться в пределах +1...+6 °С, а днем — +7...+12 °С. В столице ночью столбики термометров снизятся до +1...+3 °С, а днем поднимутся до +12...+14 °С. На поверхности почвы ночью будут заморозки: на Киевщине — 0...-5 °С, в Киеве — 0...-2 °С.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью по всей территории Украины, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 °С (I, желтый, уровень опасности). В большинстве западных и северных областей в воздухе тоже будут заморозки 0...-3 °С (II, оранжевый, уровень опасности).

Синоптики отмечают, что из-за низких температур получат повреждения раннецветущие деревья и растения.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье, 27 апреля, в Украине ожидается преимущественно солнечная холодная погода. Небольшие дожди вероятны лишь в восточных и северо-восточных областях. На Сумщине ночью даже возможен мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня составит +10...+16 °С, а ночью в большинстве областей ожидаются заморозки на почве.

В Киеве будет солнечно и холодно: ночью +1...+3 °С, а днем +10...+12 °С. Ночные заморозки на поверхности почвы столицу тоже не обойдут стороной.

Ранее синоптики сообщали, что на выходных, 26 и 27 апреля, в Украину придет похолодание. Наиболее ощутимым снижение температуры будет ночью.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 27 апреля, в Одессу вернется прохладная погода. Дневная температура снизится до +9...+14 °С.