В Харькове и Сумах 27 апреля выпал снег — прогноз погоды в Украине

Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В Сумах и Харькове местные жители и гости города встретили конец апреля со снегом. Несмотря на то, два дня назад в Украине была настоящая жара, уже сегодня, 27 апреля, были заморозки.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Снег в Харькове и Сумах 27 апреля

Местные Telegram-каналы сообщают, что днем 27 апреля в Сумах и Харькове начался снег. Это стало настоящей неожиданностью для жителей, ведь всего два дня назад температура была разогрета до +26 °C.

Синоптики предупреждали, что 27 апреля температура воздуха ночью опустилась до 0...-5 °C во всех регионах кроме Крыма и Приазовья. Из-за этого в Украине объявили I и II уровень опасности.

Предупреждение о заморозках в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а на Закарпатье и юге страны поднимется до +11...+16 °C.

Напомним, синоптики предупреждали, что 27 апреля в ряде областей Украины ожидается снег. Кроме того, возможен сильный ветер.

Также известно, что 27 апреля, в Украину придет похолодание. Наиболее ощутимым снижение температуры будет ночью.