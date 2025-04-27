В Харькове и Сумах 27 апреля выпал снег — прогноз погоды в Украине

Погодное чудо — в нескольких городах Украины пошел снег
В Сумах и Харькове местные жители и гости города встретили конец апреля со снегом. Несмотря на то, два дня назад в Украине была настоящая жара, уже сегодня, 27 апреля, были заморозки.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Снег в Харькове и Сумах 27 апреля
Местные Telegram-каналы сообщают, что днем 27 апреля в Сумах и Харькове начался снег. Это стало настоящей неожиданностью для жителей, ведь всего два дня назад температура была разогрета до +26 °C.
Синоптики предупреждали, что 27 апреля температура воздуха ночью опустилась до 0...-5 °C во всех регионах кроме Крыма и Приазовья. Из-за этого в Украине объявили I и II уровень опасности.
В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а на Закарпатье и юге страны поднимется до +11...+16 °C.
Напомним, синоптики предупреждали, что 27 апреля в ряде областей Украины ожидается снег. Кроме того, возможен сильный ветер.
Также известно, что 27 апреля, в Украину придет похолодание. Наиболее ощутимым снижение температуры будет ночью.
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