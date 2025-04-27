Погода в Україні у травні — синоптики дали прогноз

Дівчина йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На початку тижня Україну охопить прохолодна погода через вторгнення арктичного повітря. Ночами та вранці очікуються заморозки, проте вже з середини тижня температура почне підніматися й поступово досягне кліматичної норми для кінця квітня — початку травня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Понеділок, 28 квітня

Антициклон принесе ясну й суху погоду без опадів на всій території країни. Вітер слабкий, 3–8 м/с, зі змінними напрямками.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °С, а на ґрунті та місцями у повітрі можливі заморозки до -5 °С.

Вдень повітря прогріється до +13…+18 °С, на Закарпатті до +21 °С. На крайньому сході залишатиметься прохолодніше: +8…+13 °С.

Прогноз погоди на 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вівторок, 29 квітня

Погода залишиться сонячною та сухою. Вітер вночі буде слабким, вдень посилиться до 5–10 м/с, а на півночі Лівобережжя можливі пориви до 17 м/с.

Температурні показники вночі збережуться на рівні +2…+7 °С, із ризиком заморозків до -3 °С у східних регіонах та Криму.

Вдень потеплішає до +13…+18 °С, на південному заході до +23 °С.

Прогноз погоди на 29 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Середа, 30 квітня

Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень у західних і центральних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі й окремі грози. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Нічна температура становитиме +6…+11 °С (у Криму +1…+6 °С), денна від +16 до +21 °С, місцями на заході та півдні до +26 °С.

Прогноз погоди на 30 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 1 травня

Ніч пройде без опадів, а вдень у північних, центральних та західних регіонах можливі дощі та грози.

Вітер вночі слабкий, удень переважно північно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі +7…+12 °С, вдень повітря прогріється до +18…+23 °С.

Прогноз погоди на 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

П’ятниця, 2 травня

У більшості регіонів погода буде сухою, хоча на півдні та заході, включаючи Крим і Одещину, місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у південних регіонах — північно-східний, 7–12 м/с.

Температура вночі +7…+12 °С, вдень — від +17 до +22 °С; у північних областях буде прохолодніше: вночі +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

Прогноз погоди на 2 травня. Фото: Укргідрометцентр

Субота, 3 травня

Під впливом атмосферних фронтів у більшості областей очікуються дощі, місцями сильні — особливо на сході, в Приазов’ї та Криму.

У деяких регіонах можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у західній частині вдень посилиться до 9–14 м/с.

Нічні температури становитимуть +7…+12 °С, денні — +13…+18 °С, у центрі та на півдні місцями — до +22 °С.

Неділя, 4 травня

Невеликі дощі ймовірні вночі на сході, а вдень — місцями на заході. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вітер західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах +5…+10 °С, вдень — +12…+17 °С, на Одещині потеплішає до +21 °С.

Нагадаємо, 28 квітня у деяких областях України очікуються заморозки та сильний вітер.

Також ми писали, що у Сумах та Харкові місцеві жителі та гості міста зустріли кінець квітня зі снігом.