Погода в Україні у травні — синоптики дали прогноз

Якою буде погода на початку травня — синоптики дали прогноз
На початку тижня Україну охопить прохолодна погода через вторгнення арктичного повітря. Ночами та вранці очікуються заморозки, проте вже з середини тижня температура почне підніматися й поступово досягне кліматичної норми для кінця квітня — початку травня.
Про це повідомляє Meteoprog.
Понеділок, 28 квітня
Антициклон принесе ясну й суху погоду без опадів на всій території країни. Вітер слабкий, 3–8 м/с, зі змінними напрямками.
Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °С, а на ґрунті та місцями у повітрі можливі заморозки до -5 °С.
Вдень повітря прогріється до +13…+18 °С, на Закарпатті до +21 °С. На крайньому сході залишатиметься прохолодніше: +8…+13 °С.
Вівторок, 29 квітня
Погода залишиться сонячною та сухою. Вітер вночі буде слабким, вдень посилиться до 5–10 м/с, а на півночі Лівобережжя можливі пориви до 17 м/с.
Температурні показники вночі збережуться на рівні +2…+7 °С, із ризиком заморозків до -3 °С у східних регіонах та Криму.
Вдень потеплішає до +13…+18 °С, на південному заході до +23 °С.
Середа, 30 квітня
Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень у західних і центральних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі й окремі грози. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.
Нічна температура становитиме +6…+11 °С (у Криму +1…+6 °С), денна від +16 до +21 °С, місцями на заході та півдні до +26 °С.
Четвер, 1 травня
Ніч пройде без опадів, а вдень у північних, центральних та західних регіонах можливі дощі та грози.
Вітер вночі слабкий, удень переважно північно-західний, 5–10 м/с.
Температура вночі +7…+12 °С, вдень повітря прогріється до +18…+23 °С.
П’ятниця, 2 травня
У більшості регіонів погода буде сухою, хоча на півдні та заході, включаючи Крим і Одещину, місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у південних регіонах — північно-східний, 7–12 м/с.
Температура вночі +7…+12 °С, вдень — від +17 до +22 °С; у північних областях буде прохолодніше: вночі +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.
Субота, 3 травня
Під впливом атмосферних фронтів у більшості областей очікуються дощі, місцями сильні — особливо на сході, в Приазов’ї та Криму.
У деяких регіонах можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у західній частині вдень посилиться до 9–14 м/с.
Нічні температури становитимуть +7…+12 °С, денні — +13…+18 °С, у центрі та на півдні місцями — до +22 °С.
Неділя, 4 травня
Невеликі дощі ймовірні вночі на сході, а вдень — місцями на заході. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується. Вітер західний, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі буде в межах +5…+10 °С, вдень — +12…+17 °С, на Одещині потеплішає до +21 °С.
Нагадаємо, 28 квітня у деяких областях України очікуються заморозки та сильний вітер.
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