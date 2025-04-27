Погода в Украине в мае - синоптики дали прогноз

Девушка идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В начале недели в Украине будет прохладная погода из-за вторжения арктического воздуха. По ночам и утром ожидаются заморозки, однако уже с середины недели температура начнет подниматься и постепенно достигнет климатической нормы для конца апреля — начала мая.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Понедельник, 28 апреля

Антициклон принесет ясную и сухую погоду без осадков на всей территории страны. Ветер слабый, 3-8 м/с, с переменными направлениями.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, а на почве и местами в воздухе возможны заморозки до -5 °С.

Днем воздух прогреется до +13...+18 °С, на Закарпатье до +21 °С. На крайнем востоке будет оставаться прохладнее: +8...+13 °С.

Прогноз погоды на 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Вторник, 29 апреля

Погода останется солнечной и сухой. Ветер ночью будет слабым, днем усилится до 5-10 м/с, а на севере Левобережья возможны порывы до 17 м/с.

Температурные показатели ночью сохранятся на уровне +2...+7 °С, с риском заморозков до -3 °С в восточных регионах и Крыму.

Днем потеплеет до +13...+18 °С, на юго-западе до +23 °С.

Прогноз погоды на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Среда, 30 апреля

Ночью существенных осадков не предвидится, а днем в западных и центральных регионах возможны небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночная температура составит +6...+11 °С (в Крыму +1...+6 °С), дневная от +16 до +21 °С, местами на западе и юге до +26 °С.

Прогноз погоды на 30 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Четверг, 1 мая

Ночь пройдет без осадков, а днем в северных, центральных и западных регионах возможны дожди и грозы.

Ветер ночью слабый, днем преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем воздух прогреется до +18...+23 °С.

Прогноз погоды на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 2 мая

В большинстве регионов погода будет сухой, хотя на юге и западе, включая Крым и Одесскую область, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных регионах — северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем - от +17 до +22 °С; в северных областях будет прохладнее: ночью +2...+7 °С, днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды на 2 мая. Фото: Укргидрометцентр

Суббота, 3 мая

Под влиянием атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются дожди, местами сильные — особенно на востоке, в Приазовье и Крыму.

В некоторых регионах возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части днем усилится до 9-14 м/с.

Ночные температуры составят +7...+12 °С, дневные - +13...+18 °С, в центре и на юге местами - до +22 °С.

Воскресенье, 4 мая

Небольшие дожди вероятны ночью на востоке, а днем — местами на западе. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +5...+10 °С, днем - +12...+17 °С, в Одесской области потеплеет до +21 °С.

Напомним, 28 апреля в некоторых областях Украины ожидаются заморозки и сильный ветер.

Также мы писали, что в Сумах и Харькове местные жители и гости города встретили конец апреля со снегом.