Погода в Украине 29 апреля — точный прогноз от Укргидрометцентра

Весны ждать не стоит — где завтра в Украине будет до -5°C
Погода в Украине завтра, 29 апреля, будет облачной и преимущественно сухой. Во многих областях ожидаются заморозки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 29 апреля
По прогнозам синоптиков, во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Только днем на Черниговщине и Сумщине местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ветер преимущественно юго-западного и западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °C. Во многих регионах на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0...-5 °C, а в восточных областях возможны заморозки даже в воздухе от 0 до -3 °C.
Днем ожидается теплая погода: температура поднимется до +16...+21 °C, на востоке и юго-востоке страны будет немного прохладнее — +12...+17 °C.
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях
В ночь на 29 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 °C. В связи с этим объявлен І уровень опасности — желтый.
В восточных регионах заморозки возможны и в воздухе — от 0 до -3 °C. Для этих областей предупреждение повышено до II уровня опасности — оранжевый.
В Укргидрометцентре предупреждают, что заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим сельскохозяйственным культурам.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
С 29 апреля по 1 мая в большинстве областей Украины прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По данным синоптиков, высокая угроза возникновения пожаров будет сохраняться на всей территории страны, за исключением Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Погода от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 29 апреля территория Украины будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.
Небольшие дожди возможны лишь вечером на Черниговщине и Сумщине из-за прохождения атмосферного фронта с северо-востока.
Ночная температура будет колебаться в пределах +2...+8 °C, на Левобережье возможны заморозки. Днем воздух прогреется до комфортных +15...+19 °C. Ветер западный и северо-западный, местами порывистый, особенно на севере, западе и в центре страны.
В Киеве также без осадков. Ночью температура составит +4...+6 °C, а днем воздух прогреется до +18 °C.
Диденко прогнозирует, что заморозки постепенно будут отступать, а днем ожидается постепенное потепление, хотя температур выше +25 °C пока ждать не стоит.
Ранее синоптики дали обнадеживающий прогноз по погоде на начало мая.
Также мы писали, что днем 29 апреля в некоторых областях будет прохладно.
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