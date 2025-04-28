Погода в Украине 29 апреля — точный прогноз от Укргидрометцентра

Мужчина идет по улице. Иллюстративное фото: NPR

Погода в Украине завтра, 29 апреля, будет облачной и преимущественно сухой. Во многих областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 29 апреля

По прогнозам синоптиков, во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Только днем на Черниговщине и Сумщине местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно юго-западного и западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °C. Во многих регионах на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0...-5 °C, а в восточных областях возможны заморозки даже в воздухе от 0 до -3 °C.

Днем ожидается теплая погода: температура поднимется до +16...+21 °C, на востоке и юго-востоке страны будет немного прохладнее — +12...+17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях

В ночь на 29 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 °C. В связи с этим объявлен І уровень опасности — желтый.

В восточных регионах заморозки возможны и в воздухе — от 0 до -3 °C. Для этих областей предупреждение повышено до II уровня опасности — оранжевый.

В Укргидрометцентре предупреждают, что заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим сельскохозяйственным культурам.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

С 29 апреля по 1 мая в большинстве областей Украины прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным синоптиков, высокая угроза возникновения пожаров будет сохраняться на всей территории страны, за исключением Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине на 29 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 29 апреля территория Украины будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Небольшие дожди возможны лишь вечером на Черниговщине и Сумщине из-за прохождения атмосферного фронта с северо-востока.

Ночная температура будет колебаться в пределах +2...+8 °C, на Левобережье возможны заморозки. Днем воздух прогреется до комфортных +15...+19 °C. Ветер западный и северо-западный, местами порывистый, особенно на севере, западе и в центре страны.

В Киеве также без осадков. Ночью температура составит +4...+6 °C, а днем воздух прогреется до +18 °C.

Диденко прогнозирует, что заморозки постепенно будут отступать, а днем ожидается постепенное потепление, хотя температур выше +25 °C пока ждать не стоит.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптики дали обнадеживающий прогноз по погоде на начало мая.

Также мы писали, что днем 29 апреля в некоторых областях будет прохладно.