GUNIA Project, Ruslan Baginskiy и GUZEMA работали над сериалом "Эмили в Париже" - видео

Украинские дизайнеры работали над образами героинь "Эмили в Париже" — кого выбрал Голливуд
Четвертый сезон сериала "Эмили в Париже" уже просмотрели практически все модники мира. Новые образы главных героев впечатляют смелым сочетанием цветов та изысканными аксессуарами. К их созданию привлекли и украинских дизайнеров.
Редакция Новини.LIVE рассказывает.
Изысканные серьги и пижама от GUNIA Project
@gunia.project
GUNIA Project products are starring in the new season of “Emily in Paris”! Мы чувствуем себя основой своего большого проекта и выставлю в украинском культуре для людей мира. Первая часть четырех сезонов является наиболее streaming on @Netflix . #guniaproject #украинскийконтент #украинскийтекток #inspiration #aesthetic #stylingtips #netflix #netflixseries #emilyinparis #paris #behindthescenes #clothes♬ оригинальный звук - Gunia Project
Певица Минди, которая дружит с главной героиней сериала Эмили, надела на бал-маскарад серьги Атланты от GUNIA Project. На сайте они стоят 10 тысяч гривен. А подружка экс невесты Габриэля Софи появилась в голубой шелковой пижаме этого бренда. Ее стоимость — 13 тысяч гривен.
Эпатажные шляпки от Ruslan Baginskiy
Снова Минди выбирает украинское — сначала голубой кеппи в ресторане, а затем и розовый бакет на собеседование по поводу участия в Евровидении.
Также без внимания Ruslan Baginskiy не остается и Эмили. Она на романтическое свидание с Габриэлем надевает клетчатую кеппи.
Трогательные украшения от GUZEMA
Яркие образы гламурных подружек дополнили украшения от бренда GUZEMA Jewelry. Минди надела культовое кольцо Multi Orb из классической коллекции, а Эмили — объединила кольца Essence из коллекции "МОИ".
Платье с цветком от J'amemme
Однако, не только в сериале появились украинские дизайнеры. Платье Camelia от бренда J'amemme выбрали для коллаборации Emily in Paris x Google. Актриса Лили Коллинз, которая играет Эмили, появилась в голубом наряде с огромным цветком и надела каблуки kitten heels, асимметричные серьги и бирюзовую сумочку.
Блестящий эпатаж от Lever Couture
Звезда Минди, очевидно, чаще всего выбирает украинских дизайнеров. Она в серебристом платье от Lever Couture посетила премьеру сериала. Также дополнила образ безумно высоким каблуком того же цвета.
Напомним, звезда "Эмили в Париже" шокировала прозрачным платьем. Также мы рассказывали, что ждать от четвертого сезона сериала.
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