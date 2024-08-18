GUNIA Project, Ruslan Baginskiy и GUZEMA работали над сериалом "Эмили в Париже" - видео

Сериал "Эмили в Париже". Фото: скриншот

Четвертый сезон сериала "Эмили в Париже" уже просмотрели практически все модники мира. Новые образы главных героев впечатляют смелым сочетанием цветов та изысканными аксессуарами. К их созданию привлекли и украинских дизайнеров.

Редакция Новини.LIVE рассказывает.

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Изысканные серьги и пижама от GUNIA Project

Певица Минди, которая дружит с главной героиней сериала Эмили, надела на бал-маскарад серьги Атланты от GUNIA Project. На сайте они стоят 10 тысяч гривен. А подружка экс невесты Габриэля Софи появилась в голубой шелковой пижаме этого бренда. Ее стоимость — 13 тысяч гривен.

Серьги Атланты от GUNIA Project. Фото: скриншот

Шелковая пижама от GUNIA Project. Фото: скриншот

Эпатажные шляпки от Ruslan Baginskiy

Снова Минди выбирает украинское — сначала голубой кеппи в ресторане, а затем и розовый бакет на собеседование по поводу участия в Евровидении.

Минди в голубом кеппе от Руслана Багинского. Фото: скриншот

Минди в розовой шляпке от Руслана Багинского. Фото: скриншот

Также без внимания Ruslan Baginskiy не остается и Эмили. Она на романтическое свидание с Габриэлем надевает клетчатую кеппи.

Трогательные украшения от GUZEMA

Яркие образы гламурных подружек дополнили украшения от бренда GUZEMA Jewelry. Минди надела культовое кольцо Multi Orb из классической коллекции, а Эмили — объединила кольца Essence из коллекции "МОИ".

Платье с цветком от J'amemme

Однако, не только в сериале появились украинские дизайнеры. Платье Camelia от бренда J'amemme выбрали для коллаборации Emily in Paris x Google. Актриса Лили Коллинз, которая играет Эмили, появилась в голубом наряде с огромным цветком и надела каблуки kitten heels, асимметричные серьги и бирюзовую сумочку.

Блестящий эпатаж от Lever Couture

Звезда Минди, очевидно, чаще всего выбирает украинских дизайнеров. Она в серебристом платье от Lever Couture посетила премьеру сериала. Также дополнила образ безумно высоким каблуком того же цвета.

Эшли Парк в платье от украинского бренда Lever Couture. Фото: instagram/ashleyparklady

Напомним, звезда "Эмили в Париже" шокировала прозрачным платьем. Также мы рассказывали, что ждать от четвертого сезона сериала.