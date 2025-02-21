Воинские части теперь могут ремонтировать авто, полученные в качестве гумпомощи

Автомобиль военнослужащих. Фото: DW

Украинские военнослужащие, которые получили автомобили в качестве гумпомощи, смогут ремонтировать и заправлять их ресурсом воинских частей. Соответствующие изменения принял Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в пятницу, 21 февраля.

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Как отметили в Минобороны, воинские части смогут списывать имущество, которое было использовано для обслуживания автомобилей, которые военнослужащие получили как гумпомощь. Соответствующие изменения к положению о военном имуществе внес Кабинет Министров Украины.

"Новые правила вводят правовые механизмы списания использованных горюче-смазочных материалов и запчастей для ремонта или восстановления транспортных средств гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военнослужащие. Это касается автомобилей, находящихся на временном государственном учете в территориальных органах МВД и привлеченных к выполнению оборонных задач", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, для волонтеров в Украине ввели упрощенные условия ввоза некоторых товаров. Ожидается, что такое решение положительно повлияет, в том числе, и на военных.

Также в Латвии автомобили, изъятые у пьяных водителей, передают на нужды Вооруженных Сил Украины. Машины переоборудуют для эвакуации раненых.