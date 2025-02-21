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Військовим дозволили ремонтувати "гуманітарні" авто держкоштом

21 лютого 2025 16:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військові частини тепер можуть ремонтувати авто, отримані як гумдопомогу
Автомобіль військовослужбовців. Фото: DW
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці, які отримали автомобілі як гумдопомогу, зможуть ремонтувати та заправляти їх ресурсом військових частин. Відповідні зміни прийняв Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у п'ятницю, 21 лютого.

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Як зазначили в Міноборони, військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, які військовослужбовці отримали як гумдопомогу. Відповідні зміни до положення про військове майно вніс Кабінет Міністрів України.

"Нові правила запроваджують правові механізми списання використаних паливно-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці. Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань", — йдеться у повідомленні.

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Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, для волонтерів в Україні ввели спрощені умови ввезення деяких товарів. Очікується, що таке рішення позитивно вплине зокрема й на військових.

Також у Латвії автомобілі, вилучені в п'яних водіїв, передають на потреби Збройних Сил України. Машини переобладнують для евакуації поранених.

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