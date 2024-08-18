GUNIA Project, Ruslan Baginskiy і GUZEMA працювали над серіалом "Емілі в Парижі" — відео

Українські дизайнери працювали над образами героїнь "Емілі в Парижі" — кого обрав Голлівуд
Четвертий сезон серіалу "Емілі в Парижі" вже переглянули практично всі модники світу. Нові образи головних героїв вражають сміливим поєднанням кольорів та вишуканими прикрасами. До їх створення залучили й українських дизайнерів.
Редакція Новини.LIVE розповідає.
Вишукані сережки та піжама від GUNIA Project
@gunia.project
GUNIA Project products are starring in the new season of “Emily in Paris”! We are honored to join such a major project and showcase a part of Ukrainian culture to audiences worldwide. The first part of the fourth season is already streaming on @Netflix . #guniaproject #українськийконтент #українськийтікток #inspiration #aesthetic #stylingtips #netflix #netflixseries #emilyinparis #paris #behindthescenes #clothes♬ оригінальний звук - Gunia Project
Співачка Мінді, яка товаришує з головною героїнею серіалу Емілі, вдягнула на бал-маскарад сережки Атланти від GUNIA Project. На сайті вони коштують 10 тисяч гривень. А подружка екснареченої Габріеля Софі з'явилась у блакитній шовковій піжамі цього бренду. Її вартість — 13 тисяч гривень.
Епатажні капелюшки від Ruslan Baginskiy
Знову Мінді обирає українське — спочатку блакитний кеппі в ресторані, а згодом і рожевий бакет на співбесіду щодо участі в Євробаченні.
Також без уваги Ruslan Baginskiy не залишається і Емілі. Вона на романтичне побачення з Габріелем вдягає картатий кеппі.
Зворушливі прикраси від GUZEMA
Яскраві образи гламурних подружок доповнили прикраси від бренду GUZEMA Jewelry. Мінді вдягнула культову каблучку Multi Orb з класичної колекції, а Емілі — поєднала кільця Essence з колекції "МОЇ".
Сукня з квіткою від J'amemme
Однак, не серіалом єдиним. Сукню Camelia від українського бренду J'amemme обрали для колаборації Emily in Paris x Google. Акторка Лілі Коллінз, яка грає Емілі, з'явилась в блакитному вбранні з величезною квіткою та вдягнула підбори kitten heels, асиметричні сережки та бірюзову сумочку.
Блискучий епатаж від Lever Couture
Зірка Мінді, очевидно, найчастіше обирає українських дизайнерів. Вона у сріблястій сукні від Lever Couture завітала на прем'єру серіалу. Також доповнила образ шалено високими підборами того ж кольору.
Нагадаємо, зірка "Емілі в Парижі" шокувала прозорою сукнею.Також ми розповідали, що чекати від четвертого сезону серіалу.
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