GUNIA Project, Ruslan Baginskiy і GUZEMA працювали над серіалом "Емілі в Парижі" — відео

Серіал "Емілі в Парижі". Фото: скриншот

Четвертий сезон серіалу "Емілі в Парижі" вже переглянули практично всі модники світу. Нові образи головних героїв вражають сміливим поєднанням кольорів та вишуканими прикрасами. До їх створення залучили й українських дизайнерів.

Редакція Новини.LIVE розповідає.

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Вишукані сережки та піжама від GUNIA Project

Співачка Мінді, яка товаришує з головною героїнею серіалу Емілі, вдягнула на бал-маскарад сережки Атланти від GUNIA Project. На сайті вони коштують 10 тисяч гривень. А подружка екснареченої Габріеля Софі з'явилась у блакитній шовковій піжамі цього бренду. Її вартість — 13 тисяч гривень.

Сережки Атланти від GUNIA Project. Фото: скриншот

Шовкова піжама від GUNIA Project. Фото: скриншот

Епатажні капелюшки від Ruslan Baginskiy

Знову Мінді обирає українське — спочатку блакитний кеппі в ресторані, а згодом і рожевий бакет на співбесіду щодо участі в Євробаченні.

Мінді в блакитному кеппі від Руслана Багінського. Фото: скриншот

Мінді в рожевому капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот

Також без уваги Ruslan Baginskiy не залишається і Емілі. Вона на романтичне побачення з Габріелем вдягає картатий кеппі.

Зворушливі прикраси від GUZEMA

Яскраві образи гламурних подружок доповнили прикраси від бренду GUZEMA Jewelry. Мінді вдягнула культову каблучку Multi Orb з класичної колекції, а Емілі — поєднала кільця Essence з колекції "МОЇ".

Сукня з квіткою від J'amemme

Однак, не серіалом єдиним. Сукню Camelia від українського бренду J'amemme обрали для колаборації Emily in Paris x Google. Акторка Лілі Коллінз, яка грає Емілі, з'явилась в блакитному вбранні з величезною квіткою та вдягнула підбори kitten heels, асиметричні сережки та бірюзову сумочку.

Блискучий епатаж від Lever Couture

Зірка Мінді, очевидно, найчастіше обирає українських дизайнерів. Вона у сріблястій сукні від Lever Couture завітала на прем'єру серіалу. Також доповнила образ шалено високими підборами того ж кольору.

Ешлі Парк у сукні від українського бренду Lever Couture. Фото: instagram/ashleyparklady

Нагадаємо, зірка "Емілі в Парижі" шокувала прозорою сукнею.Також ми розповідали, що чекати від четвертого сезону серіалу.