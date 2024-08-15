Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду Lever Couture — фото

Американська акторка Ешлі Парк. Фото: instagram/ashleyparklady

На Netflix відбулась прем'єра четвертого сезону "Емілі в Парижі". Каст презентував сезон у Лос-Анджелесі. Одна з акторок Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду.

Світлини зірка виклала в Instagram.

Читайте також:

Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду Lever Couture

Американська акторка Ешлі Парк відвідала премʼєру четвертого сезону "Емілі в Парижі". Вона вдягнула неперевершену сукню від українського бренду Lever Couture.

"Пропустила Олімпіаду в Парижі, але я все одно отримала срібло! Прем'єра в Лос-Анджелесі для #emilyinparis", — зазначила Ешлі.

Ешлі Парк в сукні від українського бренду. Фото: instagram/ashleyparklady

На прем'єру завітали й інші актори серіалу. Головна героїня Лілі Коллінз, яка грає Емілі, прийшла у вбранні від Armani Prive. Натомість Філіппін Леруа Больє обрала Schiaparelli.

Ешлі Парк, Лілі Коллінз та Філіппін Леруа Больє на прем'єрі четвертого сезону "Емілі в Парижі". Фото: instagram/emilyinparis

Лілі Коллінз презентувала новий сезон "Емілі в Парижі". Фото: instagram/emilyinparis

Каст "Емілі в Парижі" на прем'єрі. Фото: instagram/emilyinparis

Нагадаємо, зірка серіалу "Емілі в Парижі" приголомшила фанатів прозорою сукнею. Також ми розповідали, чого чекати в четвертому сезоні серіалу.