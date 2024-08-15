Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду Lever Couture — фото

Зірка "Емілі в Парижі" запрем'єрила новий сезон у блискучій сукні від українського бренду
На Netflix відбулась прем'єра четвертого сезону "Емілі в Парижі". Каст презентував сезон у Лос-Анджелесі. Одна з акторок Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду.
Світлини зірка виклала в Instagram.
Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду Lever Couture
Американська акторка Ешлі Парк відвідала премʼєру четвертого сезону "Емілі в Парижі". Вона вдягнула неперевершену сукню від українського бренду Lever Couture.
"Пропустила Олімпіаду в Парижі, але я все одно отримала срібло! Прем'єра в Лос-Анджелесі для #emilyinparis", — зазначила Ешлі.
На прем'єру завітали й інші актори серіалу. Головна героїня Лілі Коллінз, яка грає Емілі, прийшла у вбранні від Armani Prive. Натомість Філіппін Леруа Больє обрала Schiaparelli.
Нагадаємо, зірка серіалу "Емілі в Парижі" приголомшила фанатів прозорою сукнею. Також ми розповідали, чого чекати в четвертому сезоні серіалу.
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