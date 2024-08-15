Американская актриса Эшли Парк. Фото: instagram/ashleyparklady

На Netflix прошла премьера четвертого сезона "Эмили в Париже". Каст представил сезон в Лос-Анджелесе. Актриса Эшли Парк надела платье от украинского бренда.

Фотография звезда выложила в Instagram.

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Эшли Парк надела платье от украинского бренда Lever Couture

Американская актриса Эшли Парк посетила премьеру четвертого сезона "Эмили в Париже". Она надела непревзойденное платье от украинского бренда Lever Couture.

"Пропустила Олимпиаду в Париже, но я все равно получила серебро! Премьера в Лос-Анджелесе для #emilyinparis", — отметила Эшли.

Эшли Парк в платье от украинского бренда. Фото: instagram/ashleyparklady

Премьеру посетили и другие актеры сериала. Главная героиня Лили Коллинз, играющая Эмили, пришла в наряде от Armani Prive. Филиппин Леруа Болье выбрала Schiaparelli.

Эшли Парк, Лили Коллинз и Филиппин Леруа Болье на премьере четвертого сезона "Эмили в Париже". Фото: instagram/emilyinparis

Лили Коллинз представила новый сезон "Эмили в Париже". Фото: instagram/emilyinparis

Каст "Эмили в Париже" на премьере фильма. Фото: instagram/emilyinparis

Напомним, звезда сериала "Эмили в Париже" ошеломила фанатов прозрачным платьем. Также мы рассказывали, чего ждать в четвёртом сезоне сериала.