Звезда "Эмили в Париже" представила новый сезон в блестящем платье от украинского бренда
На Netflix прошла премьера четвертого сезона "Эмили в Париже". Каст представил сезон в Лос-Анджелесе. Актриса Эшли Парк надела платье от украинского бренда.
Фотография звезда выложила в Instagram.
Эшли Парк надела платье от украинского бренда Lever Couture
Американская актриса Эшли Парк посетила премьеру четвертого сезона "Эмили в Париже". Она надела непревзойденное платье от украинского бренда Lever Couture.
"Пропустила Олимпиаду в Париже, но я все равно получила серебро! Премьера в Лос-Анджелесе для #emilyinparis", — отметила Эшли.
Премьеру посетили и другие актеры сериала. Главная героиня Лили Коллинз, играющая Эмили, пришла в наряде от Armani Prive. Филиппин Леруа Болье выбрала Schiaparelli.
Напомним, звезда сериала "Эмили в Париже" ошеломила фанатов прозрачным платьем. Также мы рассказывали, чего ждать в четвёртом сезоне сериала.
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