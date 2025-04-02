Продаж нерухомості, яка зареєстрована на дитину — ці нюанси треба врахувати в 2025 році

Дівчинка дивиться у вікно. Фото: Freepik

Продаж квартири — складний юридичний процес, а якщо її власником є дитина, процедура стає ще складнішою. Закон передбачає додаткові гарантії для захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб, що ускладнює процес відчуження нерухомості.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно та законно продати квартиру, якщо вона належить дитині.

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Законодавство України поділяє осіб до 18 років на дві категорії:

малолітні (до 14 років) — не мають права самостійно розпоряджатися майном, всі дії від їхнього імені здійснюють батьки або опікуни;

неповнолітні (від 14 до 18 років) — можуть брати участь у правочинах, але лише за згодою батьків і органу опіки.

Ключовий момент — без дозволу органу опіки та піклування продаж нерухомості, що належить дитині, неможливий, наголошують експерти платформи Flombu.com.

У процесі продажу квартири за участю дитини залучені:

батьки або законні представники — ініціюють продаж та забезпечують права дитини;

органи опіки та піклування — перевіряють, чи не порушуються інтереси дитини;

нотаріус — посвідчує угоду, лише якщо всі умови виконані.

Як отримати дозвіл органу опіки та піклування

Щоб продати квартиру, де власником є малолітня або неповнолітня особа, потрібно звернутися до органу опіки та піклування за місцем реєстрації дитини.

Процедура отримання дозволу включає:

подача заяви батьками про намір продати квартиру;

перевірка умов угоди — органи опіки аналізують, чи отримає дитина рівноцінне житло;

прийняття рішення — дозвіл або відмова.

Органи опіки надають згоду лише в тому випадку, якщо дитина не залишається без житла, наголошує адвокат Володимир Чуловський. Іншими словами, батьки зобов’язані придбати для неї рівноцінну частку або нову квартиру.

У виняткових випадках дозвіл можуть надати і без покупки нового житла. Наприклад, якщо гроші від продажу будуть покладені на депозит на ім’я дитини. Однак таке рішення приймається індивідуально.

Які документи потрібні для продажу

Щоб продати квартиру, де власником є дитина, необхідно підготувати:

свідоцтво про народження дитини;

паспорт та ІПН батьків;

документ про право власності на квартиру;

дозвіл органу опіки та піклування;

нотаріально завірена згода другого з батьків (якщо дитина проживає з одним із них);

довідка про реєстрацію дитини в квартирі.

Які є ризики

Якщо продаж здійснено без згоди органу опіки або без забезпечення рівноцінного житла для дитини, угода може бути визнана недійсною в судовому порядку. Це означає, що квартира повертається дитині, а покупець залишається без нерухомості.

Ще один ризик — затягування процесу. Органи опіки можуть вимагати додаткові документи, перевіряти житлові умови, що може відкласти продаж на кілька місяців.

Раніше ми розповідали, що продаж квартири, де зареєстровані діти, можливий, але вимагає дотримання юридичних вимог. Заради захисту прав дитини, законодавство встановлює необхідність отримання дозволів та виконання певних процедур перед продажем. Без цього угода не буде здійснена.

Також зазначимо, передача нерухомості у спадок часто викликає запитання у власників. Для забезпечення майбутнього дитини дарування може бути оптимальним варіантом. У 2025 році ця процедура має чіткий алгоритм та юридичні нюанси, які важливо врахувати.