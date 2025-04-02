Продажа недвижимости, которая зарегистрирована на ребенка — эти нюансы надо учесть в 2025 году

Девушка смотрит в окно. Фото: Freepik

Продажа квартиры — сложный юридический процесс, а если ее владельцем является ребенок, процедура становится еще сложнее. Закон предусматривает дополнительные гарантии для защиты прав малолетних и несовершеннолетних лиц, что усложняет процесс отчуждения недвижимости.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно и законно продать квартиру, если она принадлежит ребенку.

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Законодательство Украины разделяет лиц до 18 лет на две категории:

малолетние (до 14 лет) — не имеют права самостоятельно распоряжаться имуществом, все действия от их имени осуществляют родители или опекуны;

несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) — могут участвовать в сделках, но только с согласия родителей и органа опеки.

Ключевой момент — без разрешения органа опеки и попечительства продажа недвижимости, принадлежащей ребенку, невозможна, отмечают эксперты платформы Flombu.com.

В процесс продажи квартиры с участием ребенка вовлечены:

родители или законные представители — инициируют продажу и обеспечивают права ребенка;

органы опеки и попечительства — проверяют, не нарушаются ли интересы ребенка;

нотариус — удостоверяет сделку, только если все условия выполнены.

Как получить разрешение органа опеки и попечительства

Чтобы продать квартиру, где владельцем является малолетнее или несовершеннолетнее лицо, нужно обратиться в орган опеки и попечительства по месту регистрации ребенка.

Процедура получения разрешения включает:

подачу заявления родителями о намерении продать квартиру;

проверка условий сделки — органы опеки анализируют, получит ли ребенок равноценное жилье;

принятие решения — разрешение или отказ.

Органы опеки дают согласие только в том случае, если ребенок не остается без жилья, отмечает адвокат Владимир Чуловский. Иными словами, родители обязаны приобрести для него равноценную долю или новую квартиру.

В исключительных случаях разрешение могут предоставить и без покупки нового жилья. Например, если деньги от продажи будут положены на депозит на имя ребенка. Однако такое решение принимается индивидуально.

Какие документы нужны для продажи

Чтобы продать квартиру, где собственником является ребенок, необходимо подготовить:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт и ИНН родителей;

документ о праве собственности на квартиру;

разрешение органа опеки и попечительства;

нотариально заверенное согласие второго родителя (если ребенок проживает с одним из них);

справка о регистрации ребенка в квартире.

Какие есть риски

Если продажа осуществлена без согласия органа опеки или без обеспечения равноценного жилья для ребенка, сделка может быть признана недействительной в судебном порядке. Это означает, что квартира возвращается ребенку, а покупатель остается без недвижимости.

Еще один риск — затягивание процесса. Органы опеки могут требовать дополнительные документы, проверять жилищные условия, что может отложить продажу на несколько месяцев.

Ранее мы рассказывали, что продажа квартиры, где зарегистрированы дети, возможна, но требует соблюдения юридических требований. Ради защиты прав ребенка, законодательство устанавливает необходимость получения разрешений и выполнения определенных процедур перед продажей. Без этого сделка не будет осуществлена.

Также отметим, передача недвижимости по наследству часто вызывает вопросы у владельцев. Для обеспечения будущего ребенка дарение может быть оптимальным вариантом. В 2025 году эта процедура имеет четкий алгоритм и юридические нюансы, которые важно учесть.