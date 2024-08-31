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Супермодель Белла Хадид поразила идеальным телом во время отдыха на пляже

31 августа 2024 08:58
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Белла Хадид поразила идеальное тело во время отдыха на пляже.
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/whoopsee.it/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Белла Хадид была замечена в бикини, наслаждаясь днем ​​со своими друзьями в солнечном Малибу, Калифорния. Звездная модель, встречающаяся с профессиональным наездником Аданом Бануэлосом, была в отличном настроении.

Об этом пишет Daily Mail.

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Белла продемонстрировала роскошное тело у океана. Знаменитость наслаждалась пляжной фотосессией со своими друзьями во время отдыха. Развлечения на пляже состоялись всего через несколько недель после того, как ее парень-ковбой Адан рассказал об их романе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Адан рассказал о девушке во время интервью в подкасте Along for The Ride, вышедшем 6 августа.

35-летний профессиональный наездник рассказал, что она переехала в его 5-колесный прицеп.

Адан, который является мексикано-американским всадником, отметил важность того, чтобы Белла понимала его образ жизни, прежде чем их отношения разовьются дальше.

"Это было круто, потому что я очень хотел, чтобы это было частью наших отношений. Вы знаете, вы начинаете испытывать к кому-то чувство, и вы начинаете думать о чем-то вроде: "Парень, возможно, это вся моя жизнь", и зная , что она такой простой человек, и что материальное не самое важное", — говорит парень.

Адан пошутил, что Белла в трейлере создает ощущение, будто они в особняке.

Спортсмен рассказал о том, насколько приземлено ее отношение, поделившись, что она просыпается в "2:30 ночи", чтобы принести всем завтрак во время соревнований.

"Быть такой последовательной, бодрящей, положительной и теплой ко всем, кого она встречает, и помогать с лошадьми и тому подобное, это просто невероятно", — сказал он.

Напомним, Кендалл Дженнер воспроизвела позу Виктории Бекхэм. А раньше мы писали, что Клаудия Шиффер снялась в смокинге для глянца.

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