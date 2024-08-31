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Супермодель Белла Хадід вразила ідеальним тілом під час відпочинку на пляжі

31 серпня 2024 08:58
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Супермодель Белла Хадід вразила ідеальним тілом під час відпочинку на пляжі
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/whoopsee.it/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Белла Хадід була помічена у бікіні, насолоджуючись днем ​​зі своїми друзями в сонячному Малібу, Каліфорнія. Зіркова модель, яка зустрічається з професійним наїзником Аданом Бануелосом, була у чудовому настрої.

Про це пише Daily Mail.

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Белла продемонструвала розкішне тіло біля океану. Знаменитість насолоджувалася пляжною фотосесією зі своїми друзями під час відпочинку. Розваги на пляжі відбулися лише через кілька тижнів після того, як її хлопець-ковбой Адан розповів про їхній роман.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Адан розповів про дівчину під час інтерв’ю в подкасті Along for The Ride, яке вийшло 6 серпня.

35-річний професійний наїзник розповів, що вона переїхала в його 5-колісний причіп.

Адан, який є мексикансько-американським вершником, наголосив на важливості того, щоб Белла розуміла його спосіб життя, перш ніж їхні стосунки розвинуться далі.

"Це було круто, тому що я дуже хотів, щоб це було частиною наших стосунків. Ви знаєте, ви починаєте відчувати до когось почуття, і ви починаєте думати про щось на кшталт: "Чоловіче, можливо, це все моє життя", і знаючи, що вона така проста людина і що матеріальні речі не найважливіше", — говорить хлопець.

Адан пожартував, що Белла в трейлері створює відчуття, ніби вони в особняку.

Спортсмен розповів про те, наскільки приземленим є її ставлення, розповівши, що вона прокидається о "2:30 ночі", щоб принести всім сніданок під час змагань.

"Бути такою послідовною, підбадьорливою, позитивною і теплою до всіх, кого вона зустрічає, і допомагати з кіньми тощо, це просто неймовірно", — сказав він.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер відтворила позу Вікторії Бекхем. А раніше ми писали, що Клаудія Шиффер знялась у смокінгу для глянцю.

Белла Хадід закордонні зірки зірки зіркова пара

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