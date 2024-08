Супермодель Белла Хадід вразила ідеальним тілом під час відпочинку на пляжі

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/whoopsee.it/

Белла Хадід була помічена у бікіні, насолоджуючись днем ​​зі своїми друзями в сонячному Малібу, Каліфорнія. Зіркова модель, яка зустрічається з професійним наїзником Аданом Бануелосом, була у чудовому настрої.

Белла Хадід відпочила з друзями на пляжі

Белла продемонструвала розкішне тіло біля океану. Знаменитість насолоджувалася пляжною фотосесією зі своїми друзями під час відпочинку. Розваги на пляжі відбулися лише через кілька тижнів після того, як її хлопець-ковбой Адан розповів про їхній роман.

Адан розповів про дівчину під час інтерв’ю в подкасті Along for The Ride, яке вийшло 6 серпня.

35-річний професійний наїзник розповів, що вона переїхала в його 5-колісний причіп.

Адан, який є мексикансько-американським вершником, наголосив на важливості того, щоб Белла розуміла його спосіб життя, перш ніж їхні стосунки розвинуться далі.

"Це було круто, тому що я дуже хотів, щоб це було частиною наших стосунків. Ви знаєте, ви починаєте відчувати до когось почуття, і ви починаєте думати про щось на кшталт: "Чоловіче, можливо, це все моє життя", і знаючи, що вона така проста людина і що матеріальні речі не найважливіше", — говорить хлопець.

Адан пожартував, що Белла в трейлері створює відчуття, ніби вони в особняку.

Спортсмен розповів про те, наскільки приземленим є її ставлення, розповівши, що вона прокидається о "2:30 ночі", щоб принести всім сніданок під час змагань.

"Бути такою послідовною, підбадьорливою, позитивною і теплою до всіх, кого вона зустрічає, і допомагати з кіньми тощо, це просто неймовірно", — сказав він.

