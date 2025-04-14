Как проверить, работают ли дрожжи — простой способ, чтобы кулич поднялся

Дрожжи. Фото: Pixabay

Один из секретов рыхлого и волокнистого пасхального кулича — качественные дрожжи. Поэтому прежде, чем браться за праздничную выпечку проверьте, действительно ли они "работают".

Новини.LIVE делятся простым и проверенным лайфхаком, который спасет ваше дрожжевое тесто.

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Дрожжи бывают двух видов — сухие и свежие прессованные. В первом случае их срок годности составляет около месяца, а во втором — 2-3 недели.

Перед приготовлением обратите внимание на консистенцию, цвет и аромат продукта. Если сухие дрожжи начали слипаться и перестали быть рассыпчатыми, то лучше их не использовать. А признаком плохих прессованных дрожжей будет липкая консистенция и изменение цвета.

Также дрожжи должны иметь приятный аромат с легкой кислинкой, поэтому если запах стал слишком резким и неприятным — лучше их выбросить.

Дрожжевое тесто. Фото: Freepik

Тест на активность

Для проверки дрожжей вам понадобится:

1 ч. л. сухих или 25 г прессованных дрожжей;

сахар — 1 ч. л;

теплая вода (37-40 °C) — 100 мл.

В миске смешайте сахар и дрожжи, добавьте к ним теплую воду и тщательно перемешайте. Полученную опару оставьте на 10 минут в теплом месте. Если за 10 минут образовалась "шапочка" из пены — дрожжи активны и их можно использовать, если нет — то лучше приобрести новые.

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