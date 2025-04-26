Прогноз погоды в Украине на завтра 27 апреля от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 27 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о заморозках и дождях в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 апреля

Ночью в Крыму, днем в восточных областях местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северного направления со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью температура воздуха будет +1...+6 °C. По всей территории, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C. А в большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0...-3 °C.

Вследствие этого синоптики объявили первый уровень опасности. Однако в большинстве западных и северных областей — третий уровень.

"Заморозки повредят раннецветущие деревья и растения", — говорится в сообщении.

Заморозки в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Днем потеплеет до +7...+12 °C, а на Закарпатье и юге — +11...+16 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что ночью, 27 апреля, на Сумщине возможен мокрый снег. По ее словам, в большинстве областей Украины на почве ожидаются заморозки.

А в Одессе завтра температура воздуха повысится до +14 °C. Синоптики осадков не прогнозируют.