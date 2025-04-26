Погода в Україні на завтра — прогноз від Діденко

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 27 квітня, очікується переважно сонячна і холодна погода. Однак уночі в низці областей України можливі заморозки.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Температурна карта. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 27 квітня

За прогнозами Діденко, на Провідну неділю в Україні очікується сонячна холодна погода. Незначні дощі ймовірні лише в східних областях та на північному сході. На Сумщині вночі навіть можливий мокрий сніг.

У неділю, 27 квітня, температура повітря в Україні впродовж дня становитиме +10...+16 °C.

Однак синоптик застерегла, що найближчої ночі в більшості областей України на ґрунті очікуються заморозки.

У Києві 27 квітня буде сонячно та холодно. Вночі у столиці очікується +1...+3 °C, на ґрунті заморозки, вдень +10...+12 °C.

Скриншот повідомлення Діденко/ Facebook

Раніше ми інформували, що на вихідних, з 26 по 28 квітня, в Україні різко зміниться погода.

Крім того, синоптики прогнозували, що на початку травня очікуються нові заморозки на території України.