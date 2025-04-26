Погода в Украине на завтра — прогноз от Диденко

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 27 апреля, ожидается преимущественно солнечная холодная погода. Однако ночью в ряде областей Украины возможны заморозки.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Температурная карта. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 27 апреля

По прогнозам Диденко, на Проводы в воскресенье в Украине ожидается солнечная холодная погода. Незначительные дожди вероятны лишь в восточных областях и на северо-востоке. На Сумщине ночью даже возможен мокрый снег.

В воскресенье, 27 апреля, температура воздуха в Украине в течение дня составит +10...+16 °C.

Однако синоптик предостерегла, что ближайшей ночью в большинстве областей Украины на почве ожидаются заморозки.

В Киеве 27 апреля будет солнечно и холодно. Ночью в столице ожидается +1...+3 °C, на почве заморозки, днем +10...+12 °C.

Скриншот сообщения Диденко/ Facebook

Ранее мы информировали, что на выходных, с 26 по 28 апреля, в Украине резко изменится погода.

Кроме того, синоптики прогнозировали, что в начале мая ожидаются новые заморозки по территории Украины.