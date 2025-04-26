Прогноз погоди в Україні на завтра 27 квітня від Укргідрометцентру

Заморозки та дощі — де в Україні завтра погіршиться погода
Погода в Україні завтра, 27 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про заморозки та дощі у деяких регіонах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 27 квітня
Вночі у Криму, вдень у східних областях місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура повітря буде +1...+6 °C. По всій території, крім Криму та Приазовʼя, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 °C. А у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0...-3 °C.
Внаслідок цього синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Однак у більшості західних та північних областей — третій рівень.
"Заморозки пошкодять ранньоквітучі дерева та рослини", — йдеться у повідомленні.
Вдень потеплішає до +7...+12 °C, а на Закарпатті та півдні — +11...+16 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що вночі, 27 квітня, на Сумщині можливий мокрий сніг. За її словами, в більшості областей України на ґрунті очікуються заморозки.
А в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +14 °C. Синоптики опадів не прогнозують.
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