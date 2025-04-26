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Заморозки та дощі — де в Україні завтра погіршиться погода

26 квітня 2025 19:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 27 квітня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 27 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про заморозки та дощі у деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 квітня

Вночі у Криму, вдень у східних областях місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 27 квітня
Погода в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі температура повітря буде +1...+6 °C. По всій території, крім Криму та Приазовʼя, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 °C. А у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0...-3 °C. 

Внаслідок цього синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Однак у більшості західних та північних областей — третій рівень.

"Заморозки пошкодять ранньоквітучі дерева та рослини", — йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 27 квітня
Заморозки в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень потеплішає до +7...+12  °C, а на Закарпатті та півдні — +11...+16  °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що вночі, 27 квітня, на Сумщині можливий мокрий сніг. За її словами, в більшості областей України на ґрунті очікуються заморозки.

А в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +14 °C. Синоптики опадів не прогнозують.

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