Прогноз погоди в Україні на завтра 27 квітня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 27 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про заморозки та дощі у деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 27 квітня

Вночі у Криму, вдень у східних областях місцями очікується невеликий дощ. Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі температура повітря буде +1...+6 °C. По всій території, крім Криму та Приазовʼя, на поверхні ґрунту заморозки 0...-5 °C. А у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0...-3 °C.

Внаслідок цього синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Однак у більшості західних та північних областей — третій рівень.

"Заморозки пошкодять ранньоквітучі дерева та рослини", — йдеться у повідомленні.

Заморозки в Україні 27 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень потеплішає до +7...+12 °C, а на Закарпатті та півдні — +11...+16 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що вночі, 27 квітня, на Сумщині можливий мокрий сніг. За її словами, в більшості областей України на ґрунті очікуються заморозки.

А в Одесі завтра температура повітря підвищиться до +14 °C. Синоптики опадів не прогнозують.