Кто может иметь право собственности на землю в Украине в 2025 году

Земельный участок. Фото: Freepik

Земля в Украине является национальным богатством, которое охраняется государством. Право собственности на землю гарантируется Конституцией Украины и регулируется рядом законодательных актов, в частности Гражданским кодексом (ГК) Украины и Земельным кодексом. После внедрения земельной реформы и открытия рынка земли, вопрос права собственности на земельные участки стал еще более актуальным.

Согласно статье 374 ГК Украины, субъектами права собственности на землю могут быть:

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физические лица — граждане Украины, которые достигли совершеннолетия и имеют право приобретать земельные участки для различных целей: сельскохозяйственных, жилых, коммерческих и тому подобное. С 2021 года физические лица получили возможность покупать земли сельскохозяйственного назначения в пределах установленных лимитов (до 100 га до 2024 года, а с 2024 года — до 10 000 га при определенных условиях);

— граждане Украины, которые достигли совершеннолетия и имеют право приобретать земельные участки для различных целей: сельскохозяйственных, жилых, коммерческих и тому подобное. С 2021 года физические лица получили возможность покупать земли сельскохозяйственного назначения в пределах установленных лимитов (до 100 га до 2024 года, а с 2024 года — до 10 000 га при определенных условиях); юридические лица — украинские компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, также могут приобретать право собственности на землю. С 2024 года юридическим лицам разрешено покупать сельскохозяйственные земли при условии, что их конечные бенефициары являются гражданами Украины или государство;

— украинские компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, также могут приобретать право собственности на землю. С 2024 года юридическим лицам разрешено покупать сельскохозяйственные земли при условии, что их конечные бенефициары являются гражданами Украины или государство; государство — государство владеет землями, которые не находятся в частной собственности, например, землями общего пользования, природоохранными территориями или землями для государственных нужд;

— государство владеет землями, которые не находятся в частной собственности, например, землями общего пользования, природоохранными территориями или землями для государственных нужд; территориальные общины — органы местного самоуправления могут быть собственниками земель в пределах своих административных территорий, используя их для общественных нужд;

— органы местного самоуправления могут быть собственниками земель в пределах своих административных территорий, используя их для общественных нужд; иностранцы и лица без гражданства — эти категории лиц могут приобретать право собственности на землю только в случаях, предусмотренных законом. Например, они могут унаследовать земельный участок, но для сельскохозяйственных земель действуют ограничения: иностранцы не могут быть их владельцами, если это не разрешено специальным законом или референдумом;

— эти категории лиц могут приобретать право собственности на землю только в случаях, предусмотренных законом. Например, они могут унаследовать земельный участок, но для сельскохозяйственных земель действуют ограничения: иностранцы не могут быть их владельцами, если это не разрешено специальным законом или референдумом; иностранные юридические лица, государства и международные организации — эти субъекты могут владеть землей только в исключительных случаях, определенных законодательством, например, для дипломатических или инвестиционных целей.

Как приобрести право собственности на землю

Право собственности на земельный участок может быть приобретено несколькими способами, каждый из которых требует соответствующего документального подтверждения.

Купля-продажа — самый распространенный способ. Заключается договор купли-продажи, который удостоверяется нотариусом, после чего право собственности регистрируется в Государственном реестре вещных прав.

Дарение — земельный участок может быть передан бесплатно по договору дарения, который также подлежит нотариальному удостоверению.

Наследование — земля может перейти в собственность через наследство по закону или завещанию. Наследники должны оформить право собственности через нотариуса.

Новое строительство или самострой — после завершения строительства или легализации самостроя владелец может оформить право собственности на земельный участок, если он был предоставлен для этих целей.

Приватизация — граждане Украины имеют право на бесплатную приватизацию земельных участков для определенных целей (например, для ведения личного крестьянского хозяйства или строительства жилья) в пределах норм, определенных законодательством.

Документы для регистрации права собственности

Для оформления права собственности на земельный участок необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к нотариусу со следующими документами:

выписка из Государственного земельного кадастра (ГЗК), если кадастровый номер не указан в документах, подтверждающих право собственности;

паспорт и идентификационный номер заявителя (оригиналы и копии);

документ, подтверждающий основание приобретения права (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве, решение суда и т.д.);

квитанция об уплате административного сбора;

доверенность и документы представителя, если заявление подает не владелец.

Заявление формируется и подписывается на месте. Важно, чтобы земельный участок имел кадастровый номер, а сведения о нем были внесены в Государственный земельный кадастр.

Сроки и стоимость регистрации

Стандартный срок рассмотрения документов для регистрации права собственности составляет 5 рабочих дней. По желанию заявитель может ускорить процесс до 2 дней, 24 или 2 часов, но это увеличивает размер административного сбора. После регистрации владелец получает выписку из Государственного реестра вещных прав, которая подтверждает его права. В 2025 году также действует возможность получить электронное подтверждение на сайте Министерства юстиции, которое имеет такую же юридическую силу.

Стоимость стандартной регистрации в 2025 году составляет 302 грн. В случае ускоренной процедуры сбор может быть выше в зависимости от выбранного срока.

Как сообщалось, переоформление права собственности на землю в Украине выходит за рамки простого владения документом, охватывая эффективный контроль и предвидение потенциальных рисков. Важным условием для этого является точное знание даты завершения срока аренды земельного участка. Особенно актуальным это становится в 2025 году, когда вопросы землепользования приобретают особую значимость, и пренебрежение этим аспектом может привести к нежелательным последствиям.

Отметим также, что дарение земельного участка часто сопровождается эмоциями и символизирует семейные ценности. Однако, если земля уже находится в аренде, процесс дарения требует внимательного изучения юридических аспектов. В Украине подарить арендованную землю возможно, но это требует тщательной подготовки и соблюдения всех требований законодательства.