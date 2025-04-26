Хто може мати право власності на землю в Україні у 2025 році

Земельна ділянка. Фото: Freepik

Земля в Україні є національним багатством, яке охороняється державою. Право власності на землю гарантується Конституцією України та регулюється низкою законодавчих актів, зокрема Цивільним кодексом (ЦК) України та Земельним кодексом. Після впровадження земельної реформи та відкриття ринку землі, питання права власності на земельні ділянки стало ще більш актуальним.

Згідно зі статтею 374 ЦК України, суб’єктами права власності на землю можуть бути:

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фізичні особи — громадяни України, які досягли повноліття та мають право набувати земельні ділянки для різних цілей: сільськогосподарських, житлових, комерційних тощо. З 2021 року фізичні особи отримали можливість купувати землі сільськогосподарського призначення в межах встановлених лімітів (до 100 га до 2024 року, а з 2024 року — до 10 000 га за певних умов);

— громадяни України, які досягли повноліття та мають право набувати земельні ділянки для різних цілей: сільськогосподарських, житлових, комерційних тощо. З 2021 року фізичні особи отримали можливість купувати землі сільськогосподарського призначення в межах встановлених лімітів (до 100 га до 2024 року, а з 2024 року — до 10 000 га за певних умов); юридичні особи — українські компанії, зареєстровані відповідно до законодавства України, також можуть набувати право власності на землю. З 2024 року юридичним особам дозволено купувати сільськогосподарські землі за умови, що їхні кінцеві бенефіціари є громадянами України або держава;

— українські компанії, зареєстровані відповідно до законодавства України, також можуть набувати право власності на землю. З 2024 року юридичним особам дозволено купувати сільськогосподарські землі за умови, що їхні кінцеві бенефіціари є громадянами України або держава; держава — держава володіє землями, які не перебувають у приватній власності, наприклад, землями загального користування, природоохоронними територіями чи землями для державних потреб;

— держава володіє землями, які не перебувають у приватній власності, наприклад, землями загального користування, природоохоронними територіями чи землями для державних потреб; територіальні громади — органи місцевого самоврядування можуть бути власниками земель у межах своїх адміністративних територій, використовуючи їх для громадських потреб;

— органи місцевого самоврядування можуть бути власниками земель у межах своїх адміністративних територій, використовуючи їх для громадських потреб; іноземці та особи без громадянства — ці категорії осіб можуть набувати право власності на землю лише у випадках, передбачених законом. Наприклад, вони можуть успадкувати земельну ділянку, але для сільськогосподарських земель діють обмеження: іноземці не можуть бути їхніми власниками, якщо це не дозволено спеціальним законом чи референдумом;

— ці категорії осіб можуть набувати право власності на землю лише у випадках, передбачених законом. Наприклад, вони можуть успадкувати земельну ділянку, але для сільськогосподарських земель діють обмеження: іноземці не можуть бути їхніми власниками, якщо це не дозволено спеціальним законом чи референдумом; іноземні юридичні особи, держави та міжнародні організації — ці суб’єкти можуть володіти землею лише у виняткових випадках, визначених законодавством, наприклад, для дипломатичних чи інвестиційних цілей.

Як набути право власності на землю

Право власності на земельну ділянку може бути набуте кількома способами, кожен з яких потребує відповідного документального підтвердження.

Купівля-продаж — найпоширеніший спосіб. Укладається договір купівлі-продажу, який посвідчується нотаріусом, після чого право власності реєструється в Державному реєстрі речових прав.

Дарування — земельна ділянка може бути передана безоплатно за договором дарування, який також підлягає нотаріальному посвідченню.

Спадкування — земля може перейти у власність через спадщину за законом або заповітом. Спадкоємці повинні оформити право власності через нотаріуса.

Нове будівництво або самобуд — після завершення будівництва чи легалізації самобуду власник може оформити право власності на земельну ділянку, якщо вона була надана для цих цілей.

Приватизація — громадяни України мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок для певних цілей (наприклад, для ведення особистого селянського господарства чи будівництва житла) у межах норм, визначених законодавством.

Документи для реєстрації права власності

Для оформлення права власності на земельну ділянку необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса з такими документами:

витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК), якщо кадастровий номер не вказаний у документах, що підтверджують право власності;

паспорт та ідентифікаційний номер заявника (оригінали та копії);

документ, що підтверджує підставу набуття права (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо);

квитанція про сплату адміністративного збору;

довіреність та документи представника, якщо заяву подає не власник.

Заява формується та підписується на місці. Важливо, щоб земельна ділянка мала кадастровий номер, а відомості про неї були внесені до Державного земельного кадастру.

Терміни та вартість реєстрації

Стандартний термін розгляду документів для реєстрації права власності становить 5 робочих днів. За бажанням заявник може прискорити процес до 2 днів, 24 або 2 годин, але це збільшує розмір адміністративного збору. Після реєстрації власник отримує витяг з Державного реєстру речових прав, який підтверджує його права. У 2025 році також діє можливість отримати електронне підтвердження на сайті Міністерства юстиції, яке має таку ж юридичну силу.

Вартість стандартної реєстрації у 2025 році становить 302 грн. У разі прискореної процедури збір може бути вищим залежно від обраного терміну.

Як повідомлялось, переоформлення права власності на землю в Україні виходить за рамки простого володіння документом, охоплюючи ефективний контроль та передбачення потенційних ризиків. Важливою умовою для цього є точне знання дати завершення строку оренди земельної ділянки. Особливо актуальним це стає у 2025 році, коли питання землекористування набувають особливої значущості, і нехтування цим аспектом може призвести до небажаних наслідків.

Зазначимо також, що дарування земельної ділянки часто супроводжується емоціями та символізує сімейні цінності. Однак, якщо земля вже перебуває в оренді, процес дарування вимагає уважного вивчення юридичних аспектів. В Україні подарувати орендовану землю можливо, але це потребує ретельної підготовки та дотримання всіх вимог законодавства.