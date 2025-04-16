Як дізнатися строк дії договору оренди землі в Україні у 2025 році

Жінка у полі. Фото: Freepik

Право власності на землю в Україні — не лише про документ. Це — про контроль, про захист інтересів і про вміння діяти на випередження. Один із ключових елементів — знання, коли завершується строк оренди земельної ділянки. У 2025 році, коли питання землекористування стають дедалі актуальнішими, нехтування цим аспектом може мати серйозні наслідки.

Як зазначають експерти "Земельного фонду України", якщо у вас на руках паперовий договір оренди — це вже половина справи. У ньому обов’язково зазначено дату укладення договору та строк його дії. Зазвичай треба шукати розділи з назвами "Строк дії договору" та "Термін оренди".

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Наприклад, якщо договір укладено 1 серпня 2015 року строком на 10 років, він автоматично завершиться 1 серпня 2025-го. Не забудьте врахувати можливу пролонгацію — деякі договори передбачають автоматичне продовження, якщо орендар вчасно не повідомив про вихід.

Договору немає — звертайся до державних органів

У ситуаціях, коли паперового примірника немає — не все втрачено. З 2013 року договори оренди землі підлягають обов’язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Треба звернутися до нотаріуса (будь-якого, не лише того, хто посвідчував договір) або подати запит через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг).

У результаті ви отримаєте інформаційну довідку, яка містить:

дату укладення договору;

строк його дії;

ПІБ чи назву орендаря;

кадастровий номер ділянки.

Перевіряйте не лише дату завершення, а й наявність обтяжень. Іноді право оренди може бути передано іншим особам — про це теж буде зазначено у витягу.

Онлайн-шляхи перевірки: швидко, зручно, без черг

У 2025 році більшість земельних прав доступні для перевірки онлайн. Для цього вам знадобиться електронний підпис (КЕП).

Способи онлайн-перевірки:

портал "Дія" — перейдіть до розділу "Мої документи" - "Моє нерухоме майно";

Єдиний реєстр прав (Мін’юст) — там можна замовити інформаційну довідку з реєстру.

У цих витягах чітко зазначені дата державної реєстрації договору оренди, строк його дії та інформація про зміни.

Навіщо це знати заздалегідь: три критичні причини

Захист від незаконного продовження

Орендар може намагатись "продовжити" договір без вашої згоди — особливо, якщо ви не в курсі строків.

Вигідне перепідписання

Знаючи дату завершення, ви зможете заздалегідь домовитися про нові умови оренди — можливо, вигідніші.

Підготовка до судових дій або продажу

Жодна операція з землею не відбудеться без перевірки строку оренди. Якщо плануєте продати ділянку — все має бути прозоро.

Як повідомлялось, дарування земельної ділянки, що вже перебуває в оренді, є можливим в Україні, але потребує ретельного вивчення юридичних аспектів. Емоційна складова такого кроку може швидко поступитися необхідності врахування чинного договору оренди. Важливо розуміти, що зміна власника не скасовує орендних зобов'язань, і новий власник стає стороною цього договору.

Зазначимо також, розірвання договору оренди землі є юридично значущою процедурою, що вимагає обов'язкової реєстрації в Державному реєстрі речових прав. Лише після офіційної реєстрації припинення оренди орендодавець отримує право вільно розпоряджатися своєю ділянкою.