Как узнать срок действия договора аренды земли в Украине в 2025 году

Не потерять землю — как проверить договор аренды в 2025 году
Право собственности на землю в Украине — не только о документе. Это — о контроле, о защите интересов и об умении действовать на опережение. Один из ключевых элементов — знание, когда завершается срок аренды земельного участка. В 2025 году, когда вопросы землепользования становятся все более актуальными, пренебрежение этим аспектом может иметь серьезные последствия.
Как отмечают эксперты "Земельного фонда Украины", если у вас на руках бумажный договор аренды — это уже половина дела. В нем обязательно указана дата заключения договора и срок его действия. Обычно надо искать разделы с названиями "Срок действия договора" и "Срок аренды".
Например, если договор заключен 1 августа 2015 года сроком на 10 лет, он автоматически завершится 1 августа 2025-го. Не забудьте учесть возможную пролонгацию — некоторые договоры предусматривают автоматическое продление, если арендатор вовремя не сообщил о выходе.
Договора нет — обращайся в государственные органы
В ситуациях, когда бумажного экземпляра нет — не все потеряно. С 2013 года договоры аренды земли подлежат обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Надо обратиться к нотариусу (любому, не только тому, кто удостоверял договор) или подать запрос через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг).
В результате вы получите информационную справку, которая содержит:
- дату заключения договора;
- срок его действия;
- ФИО или название арендатора;
- кадастровый номер участка.
Проверяйте не только дату завершения, но и наличие обременений. Иногда право аренды может быть передано другим лицам — об этом тоже будет указано в выписке.
Онлайн-пути проверки: быстро, удобно, без очередей
В 2025 году большинство земельных прав доступны для проверки онлайн. Для этого вам понадобится электронная подпись (КЭП).
Способы онлайн-проверки:
- портал "Дія" — перейдите в раздел "Мои документы" — "Мое недвижимое имущество";
- Единый реестр прав (Минюст) — там можно заказать информационную справку из реестра.
В этих выписках четко указаны дата государственной регистрации договора аренды, срок его действия и информация об изменениях.
Зачем это знать заранее: три критические причины
Защита от незаконного продления
Арендатор может пытаться "продлить" договор без вашего согласия — особенно, если вы не в курсе сроков.
Выгодное переподписание
Зная дату окончания, вы сможете заранее договориться о новых условиях аренды — возможно, более выгодных.
Подготовка к судебным действиям или продаже
Ни одна сделка с землей не состоится без проверки срока аренды. Если планируете продать участок — все должно быть прозрачно.
Как сообщалось, дарение земельного участка, который уже находится в аренде, возможно в Украине, но требует тщательного изучения юридических аспектов. Эмоциональная составляющая такого шага может быстро уступить необходимости учета действующего договора аренды. Важно понимать, что смена собственника не отменяет арендных обязательств, и новый собственник становится стороной этого договора.
Отметим также, расторжение договора аренды земли является юридически значимой процедурой, требующей обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав. Только после официальной регистрации прекращения аренды арендодатель получает право свободно распоряжаться своим участком.
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