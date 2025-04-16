Как узнать срок действия договора аренды земли в Украине в 2025 году

Женщина в поле. Фото: Freepik

Право собственности на землю в Украине — не только о документе. Это — о контроле, о защите интересов и об умении действовать на опережение. Один из ключевых элементов — знание, когда завершается срок аренды земельного участка. В 2025 году, когда вопросы землепользования становятся все более актуальными, пренебрежение этим аспектом может иметь серьезные последствия.

Как отмечают эксперты "Земельного фонда Украины", если у вас на руках бумажный договор аренды — это уже половина дела. В нем обязательно указана дата заключения договора и срок его действия. Обычно надо искать разделы с названиями "Срок действия договора" и "Срок аренды".

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Например, если договор заключен 1 августа 2015 года сроком на 10 лет, он автоматически завершится 1 августа 2025-го. Не забудьте учесть возможную пролонгацию — некоторые договоры предусматривают автоматическое продление, если арендатор вовремя не сообщил о выходе.

Договора нет — обращайся в государственные органы

В ситуациях, когда бумажного экземпляра нет — не все потеряно. С 2013 года договоры аренды земли подлежат обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Надо обратиться к нотариусу (любому, не только тому, кто удостоверял договор) или подать запрос через ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг).

В результате вы получите информационную справку, которая содержит:

дату заключения договора;

срок его действия;

ФИО или название арендатора;

кадастровый номер участка.

Проверяйте не только дату завершения, но и наличие обременений. Иногда право аренды может быть передано другим лицам — об этом тоже будет указано в выписке.

Онлайн-пути проверки: быстро, удобно, без очередей

В 2025 году большинство земельных прав доступны для проверки онлайн. Для этого вам понадобится электронная подпись (КЭП).

Способы онлайн-проверки:

портал "Дія" — перейдите в раздел "Мои документы" — "Мое недвижимое имущество";

Единый реестр прав (Минюст) — там можно заказать информационную справку из реестра.

В этих выписках четко указаны дата государственной регистрации договора аренды, срок его действия и информация об изменениях.

Зачем это знать заранее: три критические причины

Защита от незаконного продления

Арендатор может пытаться "продлить" договор без вашего согласия — особенно, если вы не в курсе сроков.

Выгодное переподписание

Зная дату окончания, вы сможете заранее договориться о новых условиях аренды — возможно, более выгодных.

Подготовка к судебным действиям или продаже

Ни одна сделка с землей не состоится без проверки срока аренды. Если планируете продать участок — все должно быть прозрачно.

Как сообщалось, дарение земельного участка, который уже находится в аренде, возможно в Украине, но требует тщательного изучения юридических аспектов. Эмоциональная составляющая такого шага может быстро уступить необходимости учета действующего договора аренды. Важно понимать, что смена собственника не отменяет арендных обязательств, и новый собственник становится стороной этого договора.

Отметим также, расторжение договора аренды земли является юридически значимой процедурой, требующей обязательной регистрации в Государственном реестре вещных прав. Только после официальной регистрации прекращения аренды арендодатель получает право свободно распоряжаться своим участком.