Як зварити яйця, щоб вони легко чистилися — лайфхак

Варені яйця. Фото: Freepik

Кожен хоч раз зіштовхувався з проблемою, коли відварені яйця дуже важко очистити від шкаралупи. Але уникнути такої проблеми можна ще на етапі приготування.

Своїм секретом поділився американський шеф-кухар Крістофер Кімбалл, пише Mirror.

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Як поділився Кімбалл, головний секрет легкого відокремлення білка від шкаралупи полягає у правильному охолодженні яєць.

"Всі помиляються, коли говорять про чищення круто зварених яєць. Коли я був у Парижі, то з'ясував, що це мало пов'язано зі способом приготування, а має пряме відношення до того, як ви їх охолоджуєте", — сказав шеф.

Цей спосіб дозволить зробити жовток у середині трохи вологим, а шкаралупа буде легко відшаровувалася від яйця.

Для цього способу яйця потрібно викласти у каструлю з киплячою водою та варити протягом 8 хвилин 40 секунд. Саме в цей час яйця потрібно дістати та перекласти у місткість із крижаною водою на три хвилини.

"Ось, нарешті, святий Грааль — відварити їх протягом восьми хвилин 40 секунд і покласти назад у велику крижану місткість на три хвилини. І кожне яйце, не 80 відсотків, не 90 відсотків, а кожне яйце буде легко чиститися", — сказав Кімбалл.

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