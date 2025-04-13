Как сварить яйца, чтобы они легко чистились — лайфхак

Вареные яйца. Фото: Freepik

Каждый хоть раз сталкивался с проблемой, когда варенные яйца очень трудно очистить от скорлупы. Но избежать такой проблемы можно еще на этапе приготовления.

Своим секретом поделился американский шеф-повар Кристофер Кимбалл, пишет Mirror.

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Как поделился Кимбалл, главный секрет легкого отделения белка от скорлупы заключается в правильном охлаждении яиц.

"Все ошибаются, когда говорят о чистке сваренных вкрутую яиц. Когда я был в Париже, то выяснил, что это мало связано со способом приготовления, а имеет прямое отношение к тому, как вы их охлаждаете", — сказал шеф.

Этот способ позволит сделать желток в середине немного влажным, а скорлупа будет легко отслаивалась от яйца.

Для этого способа яйца нужно выложить в кастрюлю с кипящей водой и варить в течение 8 минут 40 секунд. Именно в это время яйца нужно достать и переложить в емкость с ледяной водой на три минуты.

"Вот, наконец, святой Грааль — отварить их в течение восьми минут 40 секунд и положить обратно в большую ледяную емкость на три минуты. И каждое яйцо, не 80 процентов, не 90 процентов, а каждое яйцо будет легко чиститься", — сказал Кимбалл.

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