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Как легко почистить яйца — секрет в приготовлении

13 апреля 2025 20:19
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сварить яйца, чтобы они легко чистились — лайфхак
Вареные яйца. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Каждый хоть раз сталкивался с проблемой, когда варенные яйца очень трудно очистить от скорлупы. Но избежать такой проблемы можно еще на этапе приготовления.

Своим секретом поделился американский шеф-повар Кристофер Кимбалл, пишет Mirror.

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Простой лайфхак, чтобы вареные яйца было легче почистить

Как поделился Кимбалл, главный секрет легкого отделения белка от скорлупы заключается в правильном охлаждении яиц.

"Все ошибаются, когда говорят о чистке сваренных вкрутую яиц. Когда я был в Париже, то выяснил, что это мало связано со способом приготовления, а имеет прямое отношение к тому, как вы их охлаждаете", — сказал шеф.

Этот способ позволит сделать желток в середине немного влажным, а скорлупа будет легко отслаивалась от яйца.

Для этого способа яйца нужно выложить в кастрюлю с кипящей водой и варить в течение 8 минут 40 секунд. Именно в это время яйца нужно достать и переложить в емкость с ледяной водой на три минуты.

"Вот, наконец, святой Грааль — отварить их в течение восьми минут 40 секунд и положить обратно в большую ледяную емкость на три минуты. И каждое яйцо, не 80 процентов, не 90 процентов, а каждое яйцо будет легко чиститься", — сказал Кимбалл.

Напомним, мы делились лайфхаком, как размягчить сливочное масло за считанные минуты.

Кроме того, узнайте, почему нельзя ставить горячие блюда в холодильник.

А также попробуйте простые способы, чтобы вода не выкипала из кастрюли.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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