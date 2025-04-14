Як перевірити, чи працюють дріжджі — простий спосіб, щоб паска піднялася

Як перевірити дріжджі на паску — простий лайфхак
Один із секретів пухкої та волокнистої великодньої паски — якісні дріжджі. Тож перш, ніж братися за святкову випічку, перевірте, чи дійсно вони "працюють".
Новини.LIVE діляться простим та перевіреним лайфхаком, який врятує ваше дріжджове тісто.
Як перевірити, чи "живі" дріжджі
Дріжджі бувають двох видів — сухі та свіжі пресовані. У першому випадку їхній термін придатності становить близько місяця, а у другому — 2-3 тижні.
Перед приготуванням зверніть увагу на консистенцію, колір та аромат продукту. Якщо сухі дріжджі почали злипатися та перестали бути розсипчастими, то краще їх не використовувати. А ознакою поганих пресованих дріжджів буде липка консистенція та зміна кольору.
Також дріжджі мають мати приємний аромат із легкою кислинкою, тож якщо запах став занадто різким та неприємним — краще їх викинути.
Тест на активність
Для перевірки дріжджів вам знадобиться:
- 1 ч. л. сухих або 25 г пресованих дріжджів;
- цукор — 1 ч. л.;
- тепла вода (37-40 °C) — 100 мл.
У мисці змішайте цукор та дріжджі, додайте до них теплу воду та ретельно перемішайте. Отриману опару залиште на 10 хвилин у теплому місці. Якщо за 10 хвилин утворилася "шапочка" з піни — дріжджі активні і їх можна використовувати, якщо ні — то краще придбати нові.
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