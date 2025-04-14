Як перевірити, чи працюють дріжджі — простий спосіб, щоб паска піднялася

Дріжджі. Фото: Pixabay

Один із секретів пухкої та волокнистої великодньої паски — якісні дріжджі. Тож перш, ніж братися за святкову випічку, перевірте, чи дійсно вони "працюють".

Новини.LIVE діляться простим та перевіреним лайфхаком, який врятує ваше дріжджове тісто.

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Дріжджі бувають двох видів — сухі та свіжі пресовані. У першому випадку їхній термін придатності становить близько місяця, а у другому — 2-3 тижні.

Перед приготуванням зверніть увагу на консистенцію, колір та аромат продукту. Якщо сухі дріжджі почали злипатися та перестали бути розсипчастими, то краще їх не використовувати. А ознакою поганих пресованих дріжджів буде липка консистенція та зміна кольору.

Також дріжджі мають мати приємний аромат із легкою кислинкою, тож якщо запах став занадто різким та неприємним — краще їх викинути.

Дріжджове тісто. Фото: Freepik

Тест на активність

Для перевірки дріжджів вам знадобиться:

1 ч. л. сухих або 25 г пресованих дріжджів;

цукор — 1 ч. л.;

тепла вода (37-40 °C) — 100 мл.

У мисці змішайте цукор та дріжджі, додайте до них теплу воду та ретельно перемішайте. Отриману опару залиште на 10 хвилин у теплому місці. Якщо за 10 хвилин утворилася "шапочка" з піни — дріжджі активні і їх можна використовувати, якщо ні — то краще придбати нові.

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