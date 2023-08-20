Лайфаки, которые помогут выжить во время длительных отключений электричества

Девушка со свечой. Фото: vecteezy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно в Министерстве обороны Великобритании сказали, что, по их информации, в следующую зиму Российская Федерация продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Там добавили, что, несмотря на военное давление, Украина продолжает готовиться к зимнему периоду и увеличивать запасы топлива накануне. Не помешает подготовиться к тяжелой зиме и самим украинцам.

Новини.Live собрали лучшие лайфхаки, которые подготовят вас к новым блекаутам и научат выживать во время длительных отключений электричества.

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Как утеплить квартиру

Чтобы утеплить квартиру в условиях отключения света и тепла, купите термоотражающий материал (серебристый с одной стороны) и прикрепите его к батарее. Термоотражающие материалы, как правило, обладают хорошей способностью отражать тепло обратно в помещение. Помимо прикрепления его к батарее, можно использовать термоотражающие материалы для утепления оконных проемов. Это поможет снизить потери тепла через окна.

Термоотражающий материал — простой способ "улучшить" батарею в квартире. Фото: prom.ua

Если у вас только одна входная дверь, стоит сделать тамбур, повесив параллельно к двери два одеяла, которые не будут пропускать холод через входную дверь, когда вы ее будете открывать. Для того чтобы этот способ был эффективным, одеяла должны иметь хорошую теплоизоляцию. Это могут быть теплые пледы, одеяла с плотной тканью, а также теплоизоляционные материалы.

Также можно улучшить теплоизоляцию стен. Для этого можно использовать ковры или опять-таки специальный термоотражающий материал. Поскольку полное утепление всех стен в доме может быть задачей не из простых, можно сосредоточиться только на области вокруг кровати, где это может быть особенно полезно.

Чтобы обогреть квартиру без электричества, можно нагреть тяжелый металлический предмет (например, гирю) на газовой плите и поместить его в ведро с песком. Такая "нагретая батарея" будет излучать тепло в течение 2-3 часов. При пользовании грелками добавьте в воду несколько ложек соли — соленая вода держит тепло лучше.

Еще одним эффективным способом обогреться является расположение туристической палатки прямо посреди комнаты. Такие палатки изготовлены из плотного материала, отлично удерживающего тепло внутри. Для большей теплоизоляции рекомендуется спать в спальном мешке.

Как выжить без электричества

Для освещения квартиры можно использовать несколько светодиодных фонарей. Чтобы достичь оптимального результата, следует располагать источники света у потолка. Еще один эффективный способ — разместить мини-светильник у зеркала, это позволит обеспечить дополнительное освещение, особенно в этой зоне.

Для освещения в комнате можно изготовить несколько светильников на основе светодиодов. Для этого вам понадобятся две стандартные пальчиковые батарейки, светодиод, коробка для спичек и монетка. Процесс достаточно прост: поместите батарейки в коробку для спичек, в одну из щелей вставьте монету (для создания контакта), а в другую вставьте светодиод. Важно, чтобы контакты светодиода тесно примыкали к контактам батареек. Для выключения такого светильника достаточно просто вытащить монету.

Все, что вам пригодится, для самодельного мини-светильника. Фото: znaj.ua

Свеча становится безопасной, когда вы ставите ее в банку, наполненную водой на несколько сантиметров. Даже в случае, если такая банка перевернется, вероятность того, что вода погасит пламя, достаточно велика.

В условиях активных военных действий и регулярных перебоев в электроснабжении просто невозможно не пользоваться мобильным телефоном, потому что это источник связи, новостей и оповещений. Однако следует помнить, что ресурс батареи ваших гаджетов ограничен.

Чтобы как можно быстрее зарядить смартфон, не пользуйтесь им во время зарядки Это замедляет процесс зарядки и увеличивает энергопотребление. Особенно это актуально, если речь идет о запуске игр или других ресурсоемких приложений.

"Режим полета" — ваш верный спутник. Перед подключением телефона к источнику питания пусть у вас войдет в привычку активировать этот режим. Это действие отключает ряд энергозатратных функций, что способствует более быстрой зарядке аккумулятора. Таким образом вы сможете быстрее добиться максимального заряда — 100%.

Также необходимо закрыть все запущенные программы и отключиться от сети. Некоторые функции смартфона продолжают активно работать в фоновом режиме, что влияет на расход энергии. Это справедливо даже тогда, когда устройство просто лежит без дела. Выключите соединение Bluetooth, Wi-Fi и даже 4G, если они не нужны на данный момент.

Имейте в запасе набор батареек. Это один из важнейших шагов при отключении электроэнергии. Они потребуются для фонарей, радио или других устройств. Важно, чтобы набор батареек включал разные размеры, соответствующие всем важным гаджетам.

Если вы до сих пор не купили повербанк, рекомендуется все же выделить деньги на его приобретение. Это устройство сможет заряжать телефон и другие мелкие гаджеты, когда электричества не будет. Основное правило — следить, чтобы он был постоянно заряженным.

Что делать с водой и едой во время блекаута

Если у вас нет баклажек для запасания воды, то вместо них можно приобрести технический рукав. Этот рукав имеет длину в несколько метров и вмещает примерно 180-200 литров воды. Один конец рукава следует связать на несколько узлов, а другой останется открытым — через него вы сможете сливать воду.

Дождевая или талая вода опасна, так как может привести к выведению солей из организма, но из нее можно приготовить специальный "коктейль". Вот рецепт:

1 литр дождевой воды или талого снега;

1/4 чайной ложки соды;

1/4 чайной ложки соли;

1 столовая ложка сахара.

При создании запаса пищи важно заботиться не только о консервах и хлебцах, но и о продуктах, содержащих значительное количество глюкозы. Учеными было установлено, что глюкоза может обеспечить организм необходимой энергией на длительный период.

Список продуктов с высоким содержанием глюкозы:

Бананы, виноград, манго, папайя, сладкий картофель, арбуз, дыня, финики, изюм

Сладкие газированные напитки, соки, сладкий чай, кофе с сахаром

Торты, пирожные, печенье, конфеты, мороженое, сладкие йогурты

Белый хлеб, белый рис, макароны, хлопья

При наличии кемпинговой плиты можно готовить пищу и кипятить воду в период отсутствия электроснабжения. Главное условие — строго соблюдать меры безопасности.

Кемпинговая плита. Фото: epicentrk.ua

Как оставаться на связи в условиях блекаута

При полном отсутствии доступа к Интернету и телефонной связи полезным может стать наличие радиоприемника, который можно приобрести заранее. Это позволит получать текущие новости и важные уведомления, даже если другие средства коммуникации будут недоступны.

В случае, если телефонная связь присутствует, но ее качество ограничено из-за перегрузки сети, можно скорректировать настройки телефона. Изменение режима 4G на 2G может увеличить стабильность сигнала, поскольку более простой режим может быть менее уязвим к перегрузке.

Перед возможным отключением электроэнергии полезно ознакомиться с картой "Пунктов Несокрушимости". Эти места позволяют зарядить гаджеты, подключиться к интернету, узнать новости и укрыться от холода. В случае полного исчезновения связи и доступа к сети эти точки станут чуть ли не единственными местами, где можно зарядить телефон и получить связь.

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине. Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость. Кроме того, мы собрали цены на солнечные панели в Украине. Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блекаутов. Полезным также будет заранее приобрести фонарь. Мы рассказывали, как выбрать качественный фонарь и подготовиться к новым блекаутам в Украине.

Также мы рассказали, сколько стоят повербанки в Украине. Большинство повербанков имеют емкость 10000–15000 мАч. Этого достаточно для нескольких подзарядок смартфона или 30 портативных наушников. Более того, некоторые устройства имеют дополнительные функции, такие как поддержка быстрой зарядки и несколько портов для других гаджетов.

Кроме того, мы рассказывали, что такое EcoFlow, как портативные электростанции помогают подготовиться к новым блекаутам и сколько они сейчас стоят в Украине. А также мы рассказали как подготовиться к блекаутам с помощью OLX. С помощью этой площадки можно подготовиться к блекаутам и сэкономить денег, которые в наше непредсказуемое время лишними точно не будут.