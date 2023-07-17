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Як підготовитись до нових блекаутів: ціни на сонячні панелі в Україні

17 липня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Скільки коштують сонячні панелі в Україні 2023
Сонячні панелі. Фото: European Pressphoto Agency
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Усе більше експертів схиляються до думки, що опалювальний сезон 2023-2024 буде ще складнішим за попередній, який Україна пережила на тлі російських обстрілів об'єктів енергосистеми. Минулої зими громадяни України повною мірою відчули, що таке відсутність світла. Блекаути значно ускладнювали як роботу, так і побут Українців. Встановлення сонячної панелі може бути дуже корисним, якщо на нас чекає ще одна зима блекаутів.

Новини.LIVE розповідають, як підготовитись до нових блекаутів та скільки зараз коштують сонячні панелі в Україні.

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Як вибрати сонячні панелі

Перш ніж купувати сонячні панелі, важливо дізнатись, яка у вас підключена потужність. Це можна зробити, звернувшись до своєї енергетичної компанії. Типова підключена потужність домогосподарства становить 5 кВт. Це означає, що енергетична компанія гарантує, що зможе забезпечити 5 кВт електроенергії, коли вона вам знадобиться.

Після того, як ви дізнаєтесь, яка у вас підключена потужність, ви можете розрахувати, яка потужність фотоелектричної системи вам потрібна. Система має бути достатньо потужною, щоб забезпечити вам усі потреби в електроенергії, а також мати невеликий запас потужності у разі непередбачених обставин.

При виборі фотоелектричної системи важливо також враховувати розташування вашого будинку. Якщо ваш будинок розташованй у сонячному місці, ви зможете отримати більше сонячної енергії. Крім того, важливо враховувати тип даху вашого будинку. Деякі види дахів не підходять для встановлення сонячних панелей.

Після того, як розглянули всі ці фактори, ви можете розпочати порівнювати ціни на фотоелектричні системи. Важливо порівняти ціни від кількох різних постачальників, щоб знайти найкращу.

Сонячні панелі бувають різних потужностей — від 250 Вт до 400 Вт. Ви можете комбінувати панелі, щоб отримати систему, яка відповідає вашим потребам. Наприклад, якщо вам потрібна система потужністю 5 кВт, можна використовувати 5 панелей по 400 Вт або 12 панелей по 250 Вт.

Ціни на сонячні панелі в Україні

Ціни на сонячні панелі ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua.

Сонячні панелі потужністю 150 Вт коштують в районі 5 тисяч гривен. 

Ціни на сонячні панелі потужністю 150 Вт. Фото: Hotline

За панель потужністю 200 Вт доведеться заплити вже приблизно 6 тисяч. 

Ціни на сонячні панелі потужністю 200 Вт. Фото: Hotline

Ціни на сонячні панелі потужністю 250-300 Вт починаються від 5 тисяч гривень і можуть доходити до 15 тисяч гривень. 

Ціни на сонячні панелі потужністю 250-300 Вт Вт. Фото: Hotline
Ціни на сонячні панелі потужністю 250-300 Вт. Фото: Hotline

Приблизно такі ж ціни и на панелі потужністю до 350 Вт.

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Ціни на сонячні панелі потужністю до 350 Вт. Фото: Hotline

Ціни на сонячні панелі потужністю до 400 Вт можуть доходити до 17 тисяч гривень. При цьому нижній поріг залишається незмінним — приблизно 5 тисяч гривень.

Ціни на сонячні панелі потужністю до 400 Вт. Фото: Hotline

Аналогічна ситуація і з панелями потужністю більш ніж 400 Вт. Але верхній поріг цін на них доходить до 26 тисяч гривень

Ціни на сонячні панелі потужністю більше 400 Вт. Фото: Hotline

 Нагадаємо, ми розповідали, скільки зараз коштують генератори в Україні. Генератори, які раніше коштували ледве не на вагу золота, наразі значно втратили свою вартість

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