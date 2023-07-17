Сколько стоят солнечные панели в Украине 2023

Солнечные панели. Фото: European Pressphoto Agency

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Все больше экспертов склоняются ко мнению, что отопительный сезон 2023-2024 будет еще сложнее предыдущего, который Украина пережила на фоне российских обстрелов объектов энергосистемы. Прошлой зимой жители Украины в полной мере почувствовали, что такое отсутствие света. Блэкауты значительно усложняли как работу, так и быт украинцев. Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блекаутов.

Новини.LIVE рассказывают, как подготовиться к новым блекаутам и сколько сейчас стоят солнечные панели в Украине.

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Как выбрать солнечные панели

Прежде чем покупать солнечные панели, важно узнать, какая у вас подключенная мощность. Это можно сделать, обратившись в свою энергетическую компанию. Обычная подключенная мощность домохозяйства составляет 5 кВт. Это означает, что энергетическая компания гарантирует, что сможет обеспечить 5 кВт электроэнергии, когда вам понадобится.

После того, как вы узнаете, какая у вас подключенная мощность, можно рассчитать, какая мощность фотоэлектрической системы вам нужна. Система должна быть достаточно мощной, чтобы обеспечить вам все потребности в электроэнергии, а также иметь небольшой запас мощности при непредвиденных обстоятельствах.

При выборе фотоэлектрической системы важно также учитывать расположение вашего дома. Если ваш дом находится в солнечном месте, вы можете получить больше солнечной энергии. Кроме того, важно учитывать тип крыши вашего дома. Некоторые виды крыш не подходят для установки солнечных панелей.

После того, как вы рассмотрели все эти факторы, можно начать сравнивать цены на фотоэлектрические системы. Важно сравнить цены от нескольких разных поставщиков, чтобы найти самое лучшее предложение.

Солнечные панели бывают разной мощности — от 250 Вт до 400 Вт. Вы можете комбинировать панели, чтобы получить систему, отвечающую вашим потребностям. К примеру, если вам нужна система мощностью 5 кВт, можно использовать 5 панелей по 400 Вт или 12 панелей по 250 Вт.

Цены на солнечные панели.

Цены на солнечные панели мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости Hotline.ua.

Солнечные панели мощностью 150 Вт стоят около 5 тысяч гривен.

Цены на солнечные панели мощностью 150 Вт. Фото: Hotline

За панель мощностью 200 Вт придется заплыть уже около 6 тысяч.

Цены на солнечные панели мощностью 200 Вт. Фото: Hotline

Цены на солнечные панели мощностью 250-300 Вт начинаются от 5 тысяч гривен и могут доходить до 15 тысяч гривен.

Цены на солнечные панели мощностью 250–300 Вт Вт. Фото: Hotline

Цены на солнечные панели мощностью 250–300 Вт. Фото: Hotline

Приблизительно такие же цены и на панели мощностью до 350 Вт.

Цены на солнечные панели мощностью до 350 Вт. Фото: Hotline

Цены на солнечные панели мощностью до 400 Вт могут доходить до 17 тысяч гривен. При этом нижний порог остается неизменным — примерно 5 тысяч гривен.

Цены на солнечные панели мощностью до 400 Вт. Фото: Hotline

Аналогичная ситуация и с панелями мощностью более 400 Вт. Но верхний порог цен на них доходит до 26 тысяч гривен.

Цены на солнечные панели мощностью более 400 Вт. Фото: Hotline

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине. Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость