Порівняння цін на електрогенератори в Україні і їх динаміка

Генератор на газоні. Фото: ek.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наприкінці осені та на початку зими 2022 року в Україні різко подорожчали генератори. Це було зумовлено тим, що українці почали активно купувати генератори, павербанки та джерела безперебійного живлення. Це сталося через часті віялові відключення електроенергії, внаслідок обстрілів українських енергетичних об'єктів з боку Росії.

Відтоді пройшло вже багато часу, віялові відключення припинились, а генератори, які раніше коштували ледве не на вагу золота, наразі значно втратили свою вартість. Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштують генератори в Україні.

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Як змінились ціни на генератори в Україні

Для наочності ми взяли декілька найбільш популярних моделей генераторів в Україні, як бензинових, так і дизельних та розповідаємо як обвалилися ціни на них на сьогодні. Ціни та їх динаміку ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua.

Бензиновий генератор Walter Stahl PR8500WS

Цей німецький генератор має три фази і номінальну потужність у 2,2 кВт. Витрати палива складають 1 літр на годину, а об'єм баку 15 літрів. Рівень шуму у дБ: 68 (на відстані 7 метрів). Крім того, в генераторі встановлено автоматичний регулятор напруги, захист від низького рівня олії, датчик рівня палива, лічильник мотогодин, а також вольтметр.

Генератор Walter Stahl PR8500WS. Фото: Hotline

Найвища ціна на цей генератор була у листопаді 2022 року, тоді він коштував майже 28,5 тисячі гривень. Наразі його можна купити майже на 20 тисяч гривень дешевше — за 8,5 тисячі гривень.

Динаміка цін на генератор Walter Stahl PR8500WS. Фото: Hotline

Бензиновий генератор Forte FG6500

Китайський генератор Forte FG6500E має одну фазу і номінальну потужність у 5 кВт. Витрати палива становлять 555 г на годину, а об'єм баку 25 літрів. Рівень шуму у дБ: 74 (на відстані 7 метрів). Крім того, в генераторі встановлено захист від навантаження, захист від низького рівня олії (автоматична зупинка при зниженому рівні), також є можливість встановлення автоматики.

Генератор Forte FG6500. Фото: Hotline

Найвища ціна на цей генератор також була у листопаді 2022 року, тоді він коштував майже 76 тисяч гривень. Наразі його ціна впала більш ніж на 50 тисяч гривень. Forte FG6500 в липні можна купити за трохи більше ніж 23 тисячі гривень.

Динаміка цін на генератор Forte FG6500. Фото: Hotline

Дизельний генератор Forte FGD6500E3

Ще один китайський генератор, але на цей раз дизельний. Він має три фази та номінальну потужність у 6 кВт. В іншому він майже ідентичний до свого бензинового побратима. Витрати палива складають 555 г на годину, а об'єм баку 25 літрів. Рівень шуму у дБ: 74 (на відстані 7 метрів). Крім того, прилад обладнаний примусовою вентиляцією, автоматичним регулюванням витрат палива та автоматичним регулюванням обертів.

Генератор Forte FGD6500E3. Фото: Hotline

Найвища ціна на цей генератор теж була у листопаді 2022 року, тоді він коштував майже 110 тисяч гривень. Наразі його ціна впала майже на 78 тысяч гривень. Forte FGD6500E3 в липні можна купити майже за 32 тисячі гривень.

Динаміка цін на генератор Forte FGD6500E3. Фото: Hotline

Бензиновий генератор Daishin SCM3000F

На цей раз у нас генератор від японського виробника. Daishin SCM3000F має одну фазу і номінальну потужність у 2 кВт. Генератор обладнаний баком пального на 15 літрів.

Генератор Daishin SCM3000F. Фото: Hotline

Ціна на Daishin SCM3000F в порівнянні з попередніми моделями знизилась не так сильно. В вересні 2022 року він коштував найдорожче — трохи більше 42 тисячі гривень. Наразі його можна купити за 24 тисячі гривень.

Динаміка цін на генератор Daishin SCM3000F. Фото: Hotline

Дизельний генератор Kraft&Dele KWD6500EJS

Найдорожчий і найпотужніший генератор у нашій добірці. Kraft&Dele KWD6500EJS має одну фазу і номінальну потужність 6,5 кВт. Витрати палива складають 0,98 літра на годину, а об'єм баку 16 літрів. Рівень шуму у дБ: 74 (на відстані 7 метрів). Також у ньому встановлені LCD-панель, вольтметр, датчик рівня палива, а також автоматичний регулятор напруги.

Генератор Kraft&Dele KWD6500EJS. Фото: Hotline

Ціни на цей генератор у листопаді 2022 року, доходили майже до 130 тисяч гривень. Наразі його ціна впала майже на 45 тисяч гривень. Kraft&Dele KWD6500EJS в липні можна купити майже за 87 тисяч гривень.

Динаміка цін на генератор Kraft&Dele KWD6500EJS. Фото: Hotline

Нагадаємо, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Укрзалізниці 105 дизельних генераторів. Завдяки їм стане можливим безперебійне перевезення пасажирів.