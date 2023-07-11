Сравнение цен на электрогенераторы в Украине и их динамика

Генератор на газоне. Фото: ek.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В конце осени и начале зимы 2022 года в Украине резко подорожали генераторы. Это было обусловлено тем, что украинцы начали активно покупать генераторы, пауэрбанки и источники бесперебойного питания. Это происходило из-за частых веерных отключений электроэнергии, вследствие обстрелов украинских энергетических объектов со стороны России.

С тех пор прошло уже много времени, веерные отключения прекратились, а генераторы, которые раньше стоили чуть ли не на вес золота, значительно потеряли свою стоимость. Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоят генераторы в Украине.

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Как изменились цены на генераторы в Украине

Для наглядности мы взяли несколько наиболее популярных моделей генераторов в Украине, как бензиновых, так и дизельных и рассказываем, как обвалились цены на них на сегодня. Цены и их динамику мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости — Hotline.ua.

Бензиновый генератор Walter Stahl PR8500WS

Этот германский генератор имеет три фазы и номинальную мощность в 2,2 кВт. Расход топлива составляет 1 литр в час, а объем бака 15 литров. Уровень шума в дБ: 68 (на расстоянии 7 метров). Кроме того, в генераторе установлен автоматический регулятор напряжения, защита от низкого уровня масла, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, а также вольтметр.

Генератор Walter Stahl PR8500WS. Фото: Hotline

Самая высокая цена на этот генератор была в ноябре 2022 года, тогда он стоил почти 28,5 тысячи гривен. Пока его можно купить почти на 20 тысяч гривен дешевле — за 8,5 тысячи гривен.

Динамика цен на генератор Walter Stahl PR8500WS. Фото: Hotline

Бензиновый генератор Forte FG6500

Китайский генератор Forte FG6500E имеет одну фазу и номинальную мощность в 5 кВт. Расход топлива составляет 555 г в час, а объем бака 25 литров. Уровень шума в дБ: 74 (на расстоянии 7 метров). Кроме того, в генераторе установлена защита от перегрузки и защита от низкого уровня масла (автоматическая остановка при пониженном уровне), также есть возможность установки автоматики.

Генератор Forte FG6500. Фото: Hotline

Самая высокая цена на этот генератор была в ноябре 2022 года, тогда он стоил почти 76 тысяч гривен. Теперь его цена упала более чем на 50 тысяч гривен. Forte FG6500 в июле можно купить за чуть более 23 тысячи гривен.

Динамика цен на генератор Forte FG6500. Фото: Hotline

Дизельный генератор Forte FGD6500E3

Еще один китайский генератор, но в этот раз дизельный. Он имеет три фазы и номинальную мощность в 6 кВт. В остальном он почти идентичен своему бензиновому собрату. Расход топлива составляет 555 г в час, а объем бака 25 литров. Уровень шума в дБ: 74 (на расстоянии 7 метров). Кроме того, прибор оборудован принудительной вентиляцией, автоматической регулировкой расхода топлива и автоматической регулировкой оборотов.

Генератор Forte FGD6500E3. Фото: Hotline

Самая высокая цена на этот генератор также была в ноябре 2022 года, тогда он стоил около 110 тысяч гривен. В настоящее время его цена упала почти на 78 тысяч гривен. Forte FGD6500E3 в июле можно купить почти за 32 тысячи гривен.

Динамика цен на генератор Forte FGD6500E3. Фото: Hotline

Бензиновый генератор Daishin SCM3000F

В этот раз у нас генератор от японского производителя. Daishin SCM3000F имеет одну фазу и номинальную мощность в 2 кВт. Генератор оборудован баком горючего на 15 литров.

Генератор Daishin SCM3000F. Фото: Hotline

Цена на Daishin SCM3000F по сравнению с предыдущими моделями снизилась не столь сильно. В сентябре 2022 года он стоил дороже — чуть больше 42 тысяч гривен. Теперь его можно купить за 24 тысячи гривен.

Динамика цен на генератор Daishin SCM3000F. Фото: Hotline

Дизельный генератор Kraft&Dele KWD6500EJS

Самый дорогой и мощный генератор в нашей подборке. Kraft&Dele KWD6500EJS имеет одну фазу и номинальную мощность 6,5 кВт. Расход топлива составляет 0,98 литра в час, а объем бака 16 литров. Уровень шума в дБ: 74 (на расстоянии 7 метров). Также в нем установлены LCD-панель, вольтметр, датчик уровня топлива и автоматический регулятор напряжения.

Генератор Kraft&Dele KWD6500EJS. Фото: Hotline

Цены на этот генератор в ноябре 2022 года доходили почти до 130 тысяч гривен. Теперь его цена упала почти на 45 тысяч гривен. Kraft&Dele KWD6500EJS в июле можно купить почти за 87 тысяч гривен.

Динамика цен на генератор Kraft&Dele KWD6500EJS. Фото: Hotline

Напомним, агентство США по международному развитию (USAID) передало Укрзализныце 105 дизельных генераторов. Благодаря им станет возможна бесперебойная перевозка пассажиров.