Скільки коштують повербанки в Україні 2023

Підключені повербанки. Фото: idsb.tmgrup.com.tr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Опалювальний сезон 2023-2024 року може бути ще складнішим, ніж попередній, через наслідки минулих російських обстрілів об'єктів енергосистеми. Минулої зими українці відчули на собі всі труднощі життя без світла. Постійні блекаути ускладнили як роботу, так і повсякденне життя співвітчизників. Одним з виходів із ситуації є повербанк великої ємності, який може стати незамінним помічником, коли немає світла.

Новини.LIVE розповідають, як підготуватися до нових блекаутів та скільки зараз коштують повербанки в Україні.

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Як вибрати повербанк

Повербанк — це портативна батарея, яка може заряджати різноманітні пристрої від смартфона до ноутбука. Завдяки великій ємності повербанк можна використовувати для тривалої роботи без підзарядки. Це ідеальний варіант для тих, у кого часто вимикається світло.

Кілька порад щодо вибору повербанка:

зверніть увагу на ємність повербанка. Вона повинна бути достатньою, щоб зарядити ваші пристрої на необхідний час.

виберіть повербанк із функцією швидкої зарядки. Це дозволить вам зарядити пристрої швидше.

зверніть особливу увагу на якість повербанка. Слід вибирати повербанки від перевірених виробників.

Мінімальна ємність повербанків, доступних на українському ринку, становить 2-3 тисячі міліампер-годин. Цього достатньо для заряджання навушників або смарт-годинників, але не для смартфону чи ноутбуку. Для таких цілей краще вибрати потужніший повербанк.

Більшість повербанків мають ємність 10000-15000 мАг. Цього достатньо для кількох підзарядок смартфона або 30 портативних навушників. Більше того, деякі пристрої мають додаткові функції, такі як підтримка швидкого заряджання та кілька портів для інших гаджетів.

В умовах аварійних відключень електроенергії краще вибирати потужні повербанки, що мають ємністі 10000-20000 мАг. Такі девайси можуть забезпечити кілька повних зарядок смартфона чи планшета, що дозволить залишатися на зв'язку та працювати навіть під час відключення електроенергії.

На ринку також є повербанки для ноутбуків. Вони потужніші, ніж звичайні пауербанки, і можуть забезпечити кілька повних зарядок для ноутбука. Однак вони коштують дорожче та підходять не для всіх пристроїв. Перед купівлею повербанку для ноутбука слід переконатись, що він підтримує зарядку через порт Type-C.

Ціни на повербанки в Україні

Ціни на повербанки ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua. У нашому порівнянні будуть відсутні повербанки ємністю менше 10 000 мАг, тому що вони не дуже підходять для роботи під час блекаутів.

Ціни на повербанки ємністю 10 000 мАг стартують від менш ніж 300 грн і можуть доходити до більш ніж 4 тисяч гривень. Тут слід зазначити, що найнижчу цінову категорію слід купувати на власний розсуд, тому що дешеві повербанки від неперевірених брендів можуть мати значно меншу від заявленної ємність, а також бути небезпечними у використанні.

Ціни на повербанки ємністю 10 000 мАг. Фото: Hotline

Водночас найдорожчі повербанки в цьому сегменті мають багато додаткових функцій (швидка зарядка, бездротова зарядка), які вам можуть бути непотрібні. Середня ціна на повербанки ємністю 10 000 мАг — 1000-1500 грн.

Ціни на повербанки ємністю 10 000 мАг. Фото: Hotline

Ціни на повербанки ємністю 20 000 мАг починаються від трохи більше 300 гривень за найдешевші варіанти і можуть доходити до більш ніж 5 тисяч гривень. Тут працює те саме правило — дешеві повербанки від сумнівних виробників будуть мати таку ж сумнівну якість.

Ціни на повербанки ємністю 20 000 мАг. Фото: Hotline

А от дорожчі моделі вже можуть похизуватися такими "фішками" як швидке заряджання пристроїв, а також заряджання ноутбука. Середня ціна на повербанки ємністю 20 000 мАг — 1500-2000 грн.

Ціни на повербанки ємністю 20 000 мАг. Фото: Hotline

А ось повербанки ємністю понад 20 000 мАг коштують від більш ніж 500 гривень до 7 500 гривень. Утретє ми не повторюватимемо, що купувати найдешевші повербанки може бути небезпечним.

Ціни на повербанки ємністю понад 20 000 мАг. Фото: Hotline

Ціни на повербанки ємністю понад 20 000 мАг. Фото: Hotline

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