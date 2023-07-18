Сколько стоят павербанки в Украине 2023

Подключенные повербанки. Фото: idsb.tmgrup.com.tr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Отопительный сезон 2023-2024 года может быть еще сложнее, чем предыдущий, из-за последствий прошлых российских обстрелов объектов энергосистемы. Прошлой зимой украинцы почувствовали на себе все трудности без света. Постоянные блэкауты усложнили как работу, так и повседневную жизнь соотечественников. Одним из выходов из ситуации является покупка повербанка большой емкости, который может стать незаменимым помощником, когда нет света.

Новини.LIVE рассказывают, как подготовиться к новым блєкаутам и сколько сейчас стоят повербанки в Украине.

Читайте также:

Как выбрать повербанк

Повербанк — это портативная батарея, которая может заряжать различные устройства от смартфона до ноутбука. Благодаря большой емкости повербанк можно использовать для продолжительной работы без подзарядки. Это идеальный вариант для тех, у кого часто выключается свет.

Несколько советов по выбору повербанка:

обратите внимание на емкость повербанка. Она должна быть достаточной, чтобы зарядить ваши устройства на нужное время.

выберите повербанк с функцией быстрой зарядки. Это позволит вам зарядить устройства быстрее.

Обратите особое внимание на качество повербанка. Следует выбирать повербанки от проверенных производителей.

Минимальная емкость повербанков, доступных на украинском рынке, составляет 2-3 тысячи миллиампер-часов. Этого достаточно для подзарядки наушников или смарт-часов, но не для смартфона или ноутбука. Для таких целей лучше выбрать более мощный повербанк.

Большинство повербанков имеют емкость 10000–15000 мАч. Этого достаточно для нескольких подзарядок смартфона или 30 портативных наушников. Кроме того, некоторые устройства имеют дополнительные функции, такие как поддержка быстрой зарядки и несколько портов для других гаджетов.

В условиях аварийных отключений электроэнергии лучше выбирать мощные повербанки, имеющие емкости 10000-20000 мАч. Такие девайсы могут обеспечить несколько зарядок смартфона или планшета, что позволит оставаться на связи и работать даже при отключении электроэнергии.

На рынке также есть повербанки для ноутбуков. Они более мощные, чем обычные повербанки, и могут обеспечить несколько полных зарядок для ноутбука. Однако они стоят дороже и не подходят для всех устройств. Перед покупкой повербанка для ноутбука убедитесь, что он поддерживает зарядку через порт Type-C.

Цены на повербанки в Украине.

Цены на повербанки мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости — Hotline.ua. В нашем сравнении будут отсутствовать повербанки емкостью менее 10 000 мАч, так как они не очень подходят для работы во время блэкаутов.

Цены на повербанки емкостью 10 000 мАч стартуют от менее 300 грн и могут доходить до более 4 тысяч гривен. Здесь следует отметить, что самую низкую ценовую категорию следует покупать по своему усмотрению, так как дешевые повербанки от непроверенных брендов могут иметь значительно меньше от заявленной емкости, а также быть опасными в использовании.

Цены на повербанки емкостью 10 000 мАч. Фото: Hotline

В то же время самые дорогие повербанки в этом сегменте обладают многими дополнительными функциями (быстрая зарядка, беспроводная зарядка), которые вам могут быть не нужны. Средняя цена на повербанки емкостью 10 000 мАч — 1000-1500 грн.

Цены на повербанки емкостью 10 000 мАч. Фото: Hotline

Цены на повербанки емкостью 20 000 мАч начинаются от чуть более 300 гривен за самые дешевые варианты и могут доходить до более 5 тысяч гривен. Здесь действует то же правило — дешевые повербанки от сомнительных производителей будут иметь такое же сомнительное качество.

Цены на повербанки емкостью 20 000 мАч. Фото: Hotline

А вот более дорогие модели уже могут похвастаться такими "фишками", как быстрая зарядка устройств, а также зарядка ноутбука. Средняя цена на повербанки емкостью 20 000 мАч — 1500-2000 грн.

Цены на повербанки емкостью 20 000 мАч. Фото: Hotline

А вот повербанки емкостью более 20 000 мАч стоят от более 500 гривен до 7 500 гривен. В третий раз мы не будем повторять, что покупать самые дешевые повербанки может быть небезопасным.

Цены на повербанки емкостью более 20 000 мАч. Фото: Hotline

Цены на повербанки емкостью более 20 000 мАч. Фото: Hotline

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине. Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость. Кроме того, мы собрали цены на солнечные панели в Украине. Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блэкаутов.