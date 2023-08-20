Лайфаки, що допоможуть вижити під час довготривалих відключень електрики

Дівчина зі свічкою. Фото: vecteezy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно у Міністерстві оборони Великобританії сказали, що, за їхньою інформацією, протягом наступної зими Російська Федерація продовжить здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру України. Там додали, що, попри військовий тиск, Україна продовжує готуватись до зимового періоду і збільшувати запаси палива напередодні. Не завадить підготуватись до важкої зими і самим українцям.

Новини.Live зібрали кращі лайфхаки, які підготують вас до нових блекаутів, та навчать виживати під час довготривалих відключень електрики.

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Як утеплити помешкання

Щоб утеплити квартиру в умовах відключення світла та тепла, купіть термовідбиваючий матеріал (сріблястий з одного боку) і прикріпіть його до батареї. Термовідбивні матеріали, як правило, мають хорошу здатність відбивати тепло назад у приміщення. Крім прикріплення до батареї, можна використовувати термовідбивні матеріали для утеплення віконних отворів. Це допоможе зменшити втрати тепла через вікна.

Термовідбиваючий матеріал — простий спосіб "покращити" батарею у квартирі. Фото: prom.ua

Якщо у вас тільки одні вхідні двері, варто зробити тамбур, повісивши паралельно до дверей дві ковдри, які не пропускатимуть холод через вхідні двері, коли ви її відкриватимете. Для того щоб цей спосіб був ефективним, ковдри повинні мати хорошу теплоізоляцію. Це можуть бути теплі пледи, ковдри з щільною тканиною, а також теплоізоляційні матеріали.

Також можна покращити теплоізоляцію стін. Для цього можна використовувати килими або знову-таки спеціальний термовідбиваючий матеріал. Оскільки повне утеплення всіх стін у будинку може бути завданням не з простих, можна зосередитися лише на області навколо ліжка, де це може бути особливо корисним.

Щоб обігріти квартиру без електрики можна нагріти тяжкий металевий предмет (наприклад, гирю) на газовій плиті та помістити його у відро з піском. Така "нагріта батарея" буде випромінювати тепло протягом 2-3 годин. При користуванні грілками додайте у воду кілька ложок солі — солона вода тримає тепло краще.

Ще одним ефективним способом обігрітися є розташування туристичної палатки прямо посередині кімнати. Такі палатки виготовлені з щільного матеріалу, який відмінно утримує тепло всередині. Для більшої теплоізоляції рекомендується спати у спальному мішку.

Як вижити без електрики

Для освітлення квартири можна застосовувати декілька світлодіодних ліхтарів. Щоб досягти оптимального результату, слід розташовувати джерела світла біля стелі. Ще один ефективний спосіб — розмістити міні-світильник біля дзеркала, це дозволить забезпечити додаткове освітлення, особливо в цій зоні.

Для освітлення в кімнаті також можна виготовити декілька світильників на основі світлодіодів. Для цього вам знадобляться дві стандартні пальчикові батарейки, світлодіод, коробка для сірників та монетка. Процес досить простий: помістіть батарейки в коробку для сірників, в одну з щілин вставте монету (для створення контакту), а в іншу вставте світлодіод. Важливо, щоб контакти світлодіоду тісно прилягали до контактів батарейок. Для вимкнення такого світильника достатньо просто витягнути монету.

Все, що вам знадобиться, для саморобного мінісвітильника. Фото: znaj.ua

Свічка стає безпечною, коли ви ставите її у банку, що наповнена водою на кілька сантиметрів. Навіть у випадку, якщо така банка перекинеться, ймовірність того, що вода загасить полум'я, досить велика.

В умовах активних військових дій і регулярних перебоїв в електропостачанні просто неможливо не користуватись мобільним телефоном, тому що це джерело зв'язку, новин і оповіщень. Проте слід пам'ятати, що ресурс батареї ваших гаджетів обмежений.

Щоб якомога швидше зарядити смартфон, не користуйтеся ним під час заряджання Це уповільнює процес заряджання та збільшує енергоспоживання. Особливо це актуально, якщо йдеться про запуск ігор чи інших ресурсомістких додатків.

"Режим польоту" — ваш вірний супутник. Хай у вас увійде у звичку активувати цей режим перед підключенням телефону до джерела живлення. Ця дія вимикає низку енерговитратних функцій, що сприяє більш швидкій зарядці акумулятора. Таким чином ви зможете швидше досягти максимального заряду — 100%.

Також необхідно закрити всі запущені програми та відключитися від мережі. Деякі функції смартфону продовжують активно працювати у фоновому режимі, що впливає на витрати енергії. Це справедливо навіть тоді, коли пристрій просто лежить без діла. Вимкніть також з'єднання Bluetooth, Wi-Fi і навіть 4G, якщо вони не потрібні на цю мить.

Майте в запасі набір батарейок. Це один з найважливіших кроків у разі відключення електроенергії. Вони будуть потрібні для ліхтарів, радіо або інших пристроїв. Важливо, щоб набір батарейок включав різні розміри, відповідні до всіх важливих гаджетів.

Якщо ви досі не придбали повербанк, рекомендується все ж таки виділити гроші на його придбання. Цей пристрій зможе заряджати телефон та інші дрібні гаджети, коли електрики не буде. Основне правило — стежити, щоб він був постійно зарядженним.

Що робити з водою і їжею під час блекауту

Якщо у вас немає баклажок для запасання води, замість них можна придбати технічний рукав. Цей рукав має довжину кілька метрів та вміщує приблизно 180-200 літрів води. Один кінець рукава слід зв'язати на кілька вузлів, а інший залишиться відкритим — через нього ви зможете виливати воду.

Дощова або тала вода є небезпечною, бо може призвести до виведення солей з організму, але з неї можна приготувати спеціальний "коктейль". Ось рецепт:

1 літр дощової води або талого снігу;

1/4 чайної ложки соди;

1/4 чайної ложки солі;

1 столова ложка цукру.

При створенні запасу їжі важливо дбати не лише про консерви та хлібці, але й про продукти, які містять значну кількість глюкози. Вченими було встановлено, що глюкоза може забезпечити організм необхідною енергією на тривалий період.

Список продуктів з високим вмістом глюкози:

банани, виноград, манго, папайя, солодка картопля, кавун, диня, фініки, родзинки;

солодкі газовані напої, соки, солодкий чай, кава з цукром;

торти, тістечка, печиво, цукерки, морозиво, солодкі йогурти;

білий хліб, білий рис, макарони, пластівці.

За наявності кемпінгової плити на ній можна готувати їжу та кип'ятити воду в період відсутності електропостачання. Головна умова — суворо дотримуватися заходів безпеки.

Кемпінгова плита. Фото: epicentrk.ua

Як залишатися на зв'язку в умовах блекауту

В умовах повної відсутності доступу до Інтернету та телефонного зв’язку корисним може стати наявність радіоприймача, який можна придбати заздалегідь. Це дозволить отримувати актуальні новини та важливі сповіщення, навіть якщо інші засоби комунікації будуть недоступні.

У випадку, якщо телефонний зв'язок присутній, але його якість обмежена через перевантаження мережі, можна відкорегувати налаштування телефону. Зміна з режиму 4G на 2G може збільшити стабільність сигналу, оскільки простіший режим може бути менше вразливим до перевантаження.

Перед можливим вимкненням електроенергії корисно ознайомитись із мапою "Пунктів Незламності". Ці місця надають можливість зарядити гаджети, підключитися до інтернету, дізнатись новини та сховатися від холоду. У разі повного зникнення зв'язку та доступу до мережі ці точки стануть ледве не єдиними місцями, де можна зарядити телефон та отримати зв'язок.

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