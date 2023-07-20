Скільки коштують EcoFlow та зарядні станції в Україні 2023

Зарядна станція EcoFlow. Фото: amazonaws.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наступна зима в Україні може бути не менш складною ніж минула. Частково зруйновану енергетичну інфраструру країни скоріш за все просто не встигнуть повністю відновити до нового опалювального сезону. А це означає, що без нових зимових блекаутів, нажаль, вряд чи обійдеться. Втім, в ці непрості часи українці навчились знаходити вихід навіть у випадках повного відключення світла.

Одними із пристроїв, які значно спростили побут та роботу українців під час блекауту стали портативні електростанції EcoFlow. Новини.LIVE розповідають що таке EcoFlow, як портативні електростанції домопагають підготуватися до нових блекаутів та скільки вони зараз коштують в Україні.

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Що таке EcoFlow

EcoFlow – це компанія, яка виготовляє портативні акумуляторні батареї для електропостачання в автономних умовах. Заснована в 2017 році, EcoFlow швидко стала одним із провідних виробників портативних акумуляторних батарей, пропонуючи широкий асортимент продуктів із різними характеристиками.

Акумуляторні батареї EcoFlow використовують літій-іонну технологію, яка забезпечує високу щільність енергії та тривалий час автономної роботи. Продукти EcoFlow також оснащені різними функціями безпеки, такими як захист від перевантаження, від короткого замикання та від перегріву.

Акумулятори EcoFlow можуть використовуватися для живлення різних пристроїв, включаючи електроінструменти, світлодіодне освітлення, телевізори та холодильники. Вони також можуть використовуватися для заряджання мобільних телефонів, планшетів та ноутбуків.

Під час війни в Україні завдяки продукції EcoFlow допомогли забезпечити електрикою будинки та бізнеси під час вимкнення електроенергії. Акумулятори EcoFlow також допомагали з заряджання мобільних телефонів, планшетів і ноутбуків у коворкінгах та пунктах незламності. Це було важливо під час блекаутів щоб люди мали доступу до інтернету та інших джерел інформації.

Станція EcoFlow може використовуватися у закритих приміщеннях та не потребує особливого обслуговування. Станцію EcoFlow можна заряджати від мережі або за допомогою сонячних батарей.

Наразі EcoFlow випускають дві лінійки портативних зарядних станцій — River та Delta. River — більш компактна та портабельна акумуляторна батарея, призначена для подорожей. Однак вона також може використовуватись для підтримки життєдіяльності будинку. Головне – вибрати навантаження, яке ви хочете підключити до River.

Так, топова модель River 2 Pro має ємність — 768 Вт/год та потужність — 800 Вт. Швидка зарядка станції до 80% займає 50 хв, а до 100% — 60 хвилин.

В свою чергу Delta це потужніша серія зарядних станцій EcoFlow. Вона менш компактна, ніж River, але дозволяє побудувати цілу автономну систему для багатогодинного живлення потужних приладів.

Топова модель Delta 2 Max має ємність — 2048 Вт/год, яку можна збільшити за допомогою додаткової акумуляторної батареї до 6144 Вт/год. Потужність станції дорівнює — 2400 Вт. Така потужність дозволяє автономно живити більшість побутових та професійних електроприладів, включаючи зварювальні апарати, водонагрівачі, водяні насоси, електропили, фени тощо. Швидка зарядка станції до 100% займає 80 хв.

Ціни на EcoFlow

Ціни на EcoFlow лінійки River стартують від 11 тысяч гривень за молодшу модель, та доходять до 20 тисяч гривень — за старшу.

Ціна на EcoFlow лінійки River. Фото: ecoflowukraine.com

При цьому найдешевша станція River 2 коштує 12 тисяч гривень. Топову River 2 Pro можна купити за 32 тисячі гривень.

Ціна на EcoFlow лінійки River 2. Фото: ecoflowukraine.com

В той же час найдешевші EcoFlow Delta коштують 38 тисяч гривень, а старша модель EcoFlow Delta Pro продається за 129 тисяч гривень.

Ціна на EcoFlow лінійки Delta. Фото: ecoflowukraine.com

Ціна на найдешевшу зарядна станція EcoFlow Delta 2 дорівнює 48 тисячам гривень, а EcoFlow Delta 2 Max коштує 83 тисячі гривень.

Ціни на інші зарядні станції

Хоч EcoFlow і можна вважати лідером у виробництві зарядних станцій, це звісно не єдина компанія, що їх виробляє. Наводимо ціни на декілька популярних в Україні моделей зарядних станцій від інших брендів. Вони не такі технологічні і просунуті, як EcoFlow, але і коштують трохи дешевше.

Так, ціни на зарядну станцію Bluetti PowerOak EB70, ємністю 716 Вт/год та номінальною потужністю 1000 Вт в Україні починаються приблизно з 18 тисяч гривень.

Ціна на Bluetti PowerOak EB70. Фото: Hotline

Ціна на PowerPlant 835.2 ємністю 835 Вт/год та номінальною потужністю 800 Вт стартує від 25 тисяч гривень.

Ціна на PowerPlant 835.2. Фото: Hotline

Jackery Explorer 500EU ємність 518 Вт/год та номінальна потужність 500 Вт можна купити в Україні за 8 тисяч гривень.

Ціна на Jackery Explorer 500EU. Фото: Hotline

Нагадаємо, ми розповідали, скільки зараз коштують генератори в Україні. Генератори, які раніше коштували ледве не на вагу золота, наразі значно втратили свою вартість. Крім того, ми зібрали ціни на сонячні панелі в Україні. Встановлення сонячної панелі може бути дуже корисним, якщо на нас чекає ще одна зима блекаутів.

Також ми розповіли скільки коштують повербанки в Україні. Більшість повербанків мають ємність 10000-15000 мАг. Цього достатньо для кількох підзарядок смартфона або 30 портативних навушників. Більше того, деякі пристрої мають додаткові функції, такі як підтримка швидкого заряджання та кілька портів для інших гаджетів.