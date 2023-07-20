Сколько стоят EcoFlow и зарядные станции в Украине 2023

Зарядная станция EcoFlow. Фото: amazonaws.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Следующая зима в Украине может быть не менее сложной, чем прошедшая. Частично разрушенную энергетическую инфраструктуру страны, скорее всего, просто не успеют полностью восстановить до нового отопительного сезона. А это значит, что без новых зимних блекаутов к сожалению, вряд ли обойдется. Впрочем, в это непростое время украинцы научились находить выход даже в случаях полного отключения света.

Одними из устройств, значительно упростивших быт и работу украинцев во время блекаута, стали портативные электростанции EcoFlow. Новини.LIVE рассказывают, что такое EcoFlow, как портативные электростанции, помогают подготовиться к новым блекаутам и сколько они сейчас стоят в Украине.

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Что такое EcoFlow

EcoFlow – это компания, производящая портативные аккумуляторные батареи для электроснабжения в автономных условиях. Основанная в 2017 году, EcoFlow быстро стала одним из ведущих производителей портативных аккумуляторных батарей, предлагая широкий ассортимент продуктов с разными характеристиками.

Аккумуляторные батареи EcoFlow используют литий-ионную технологию, обеспечивающую высокую плотность энергии и длительное время автономной работы. Продукты EcoFlow также оснащены различными функциями безопасности, такими как защита от перегрузки, короткого замыкания и от перегрева.

Аккумуляторы EcoFlow могут использоваться для питания различных устройств, включая электроинструменты, светодиодное освещение, телевизоры и холодильники. Они также могут использоваться для подзарядки мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков.

Во время войны в Украине благодаря продукции EcoFlow помогли обеспечить электричеством дома и бизнес при выключении электроэнергии. Аккумуляторы EcoFlow также помогали зарядить мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки в коворкингах и пунктах несокрушимости. Это было важно во время блэкаутов, чтобы люди имели доступ к интернету и другим источникам информации.

Станция EcoFlow может использоваться в закрытых помещениях и не требует особого обслуживания. Станцию EcoFlow можно заряжать от сети или с помощью солнечных батарей.

EcoFlow выпускают две линейки портативных зарядных станций — River и Delta. River – более компактная и портабельная аккумуляторная батарея, предназначенная для путешествий. Однако она может использоваться для поддержания жизнедеятельности дома. Главное – выбрать нагрузку, которую вы хотите подключить к River.

Так, топовая модель River 2 Pro имеет емкость – 768 Вт/ч и мощность – 800 Вт. Быстрая зарядка станции до 80% занимает 50 мин, а до 100% – 60 минут.

В свою очередь Delta – это более мощная серия зарядных станций EcoFlow. Она менее компактна чем River, но позволяет построить целую автономную систему для многочасового питания мощных приборов.

Топовая модель Delta 2 Max имеет емкость – 2048 Вт/ч, которую можно увеличить с помощью дополнительной аккумуляторной батареи до 6144 Вт/ч. Мощность станции равна – 2400 Вт. Такая мощность позволяет автономно питать большинство бытовых и профессиональных электроприборов, включая сварочные аппараты, водонагреватели, водяные насосы, электропилы, фены. Быстрая зарядка станции до 100% занимает 80 мин.

Цены на EcoFlow

Цены на EcoFlow линейки River стартуют от 11 тысяч гривен за младшую модель и доходят до 20 тысяч гривен за старшую.

Цена на EcoFlow линейки River. Фото: ecoflowukraine.com

При этом самая дешевая станция River 2 стоит 12 тысяч гривен. Топовую River 2 Pro можно купить за 32 тысяч гривен.

Цена на EcoFlow линейки River 2. Фото: ecoflowukraine.com

В то же время, самые дешевые EcoFlow Delta стоят 38 тысяч гривен, а старшая модель EcoFlow Delta Pro продается за 129 тысяч гривен.

Цена на EcoFlow линейку Delta. Фото: ecoflowukraine.com

Цена на самую дешевую зарядную станцию EcoFlow Delta 2 равна 48 тысячам гривен, а EcoFlow Delta 2 Max стоит 83 тысячи гривен.

Цены на другие зарядные станции

Хотя EcoFlow и можно считать лидером в производстве зарядных станций, это, конечно, не единственная производящая их компания. Приводим цены на несколько популярнейших в Украине моделей зарядных станций от других брендов. Они не так технологичны и продвинуты, как EcoFlow, но и стоят чуть дешевле.

Так, цены на зарядную станцию Bluetti PowerOak EB70, емкостью 716 Вт/ч и номинальной мощностью 1000 Вт в Украине начинаются с 18 тысяч гривен.

Цена Bluetti PowerOak EB70. Фото: Hotline

Цена на PowerPlant 835.2 емкостью 835 Вт/ч и номинальной мощностью 800 Вт стартует от 25 тысяч гривен.

Цена на PowerPlant 835.2. Фото: Hotline

Jackery Explorer 500EU емкость 518 Вт/ч и номинальная мощность 500 Вт можно купить в Украине за 8 тысяч гривен.

Цена для Jackery Explorer 500EU. Фото: Hotline

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине . Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость. Кроме того, мы собрали цены на солнечные панели в Украине . Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блекаутов.

Также мы рассказали , сколько стоят повербанки в Украине. Большинство повербанков имеют емкость 10000–15000 мАч. Этого достаточно для нескольких подзарядок смартфона или 30 портативных наушников. Кроме того, некоторые устройства имеют дополнительные функции, такие как поддержка быстрой зарядки и несколько портов для других гаджетов.