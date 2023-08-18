Як вибрати ліхтар для блекаутів. Скільки коштують ліхтарі в Україні.

Жінка з дітьми читає книгу при світлі ліхтаря. Фото: Pexels/Tima Miroshnichenko

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ця зима може виявитися навіть важчою для української енергосистеми, ніж минула. Про це кажуть експерти, до цього готується влада, цього побоюються українці. Втім, є декілька кроків, які можуть допомогти вам підготуватися до можливого відключення електроенергії цієї зими. Одним із таких кроків є придбання автономних освітлювальних приладів — ліхтарів. Якісний ліхтар допоможе підготуватися до відключення світла і дозволить вам почуватися відносно комфортно, якщо електрика відключиться на кілька годин або днів.

Новини.LIVE розповідають, як вибрати якісний ліхтар і підготуватись до нових блекаутів в Україні.

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Що потрібно знати про ліхтарі

Ліхтарі бувають різних типів: від компактних кишенькових варіантів, до великих військових або спеціалізованих пошукових моделей. При цьому, конструкція та світлова потужність ліхтарика тісно пов'язані з його призначенням.

Наприклад, невеликого кишенькового ліхтарика із низькою потужністю буде цілком достатньо для освітлення замкової свердловини у темному під'їзді, але для освітлення домівки на період блекаутів його світла явно буде мало.

З іншого боку для освітлення квартири під час довгих відключень електроенергії відмінно підійде кемпінговий ліхтар, здатний забезпечувати рівномірне освітлення навколо себе, подібне до світла гасової лампи.

При виборі ліхтаря слід звернути увагу на такі фактори:

Тип освітлювального приладу. Лампа розжарювання, чи світлодіод.

Яскравість ліхтаря. Вам потрібно переконатися, що ліхтар досить яскравий для ваших потреб.

Час роботи ліхтаря. Вам потрібно переконатися, що ліхтарик буде працювати досить довго, щоб вистачило на час відключення світла.

Тип живлення. На батарейках, акумуляторах, або з динамо-машиної та генератором змінного струму

Розмір та вага ліхтаря.

У нашому матеріалі ми розглянемо ліхтарі, які найбільше підходять для підготовки до блекаутів: карманні, налобні та кемпингові фонарі.

Як вибрати ліхтар

Напевно найпростіше питання, це що вибрати: ліхтар зі світлодіодом чи лампою розжарення. Однозначно краще вибирати ліхтарі зі світлодіодами. На відміну від ламп розжарювання, світлодіоди менш схильні до розбивання. Усередині лампи розжарювання світло випромінюється через крихку спіраль, оточену також крихкою скляною колбою. Світлодіоди випромінюють світло через невеликий майданчик напівпровідника, на який нанесений люмінофор – світловипромінююча фарба, захищена скляною або силіконовою лінзою.

Крім того, сучасні потужні світлодіоди значно ефективніші, ніж лампи розжарювання. Ефективність сучасних світлодіодів може досягати 130 і більше люменів на 1 Ватт споживаної потужності. У той час, як ефективність ламп розжарювання зазвичай не перевищує 30 Лм/Вт. Термін служби світлодіодів зазвичай перевищує 50 000 годин безперервної роботи, в той час як лампи розжарювання мають термін служби близько 5000 годин.

Яскравість ліхтаря вимірюється люменах. Більший світловий потік відповідає більш яскравому світінню та більшій дальності освітлення. Слід зазначити, що підвищення світлової потужності спричиняє збільшення енергоспоживання та скорочення часу автономної роботи ліхтарика.

Крім максимального світлового потоку завичай також вказується і мінімальне. Ці два значення утворюють діапазон, у якому можна регулювати яскравість світіння пристрою. Наприклад, діапазони можуть бути такими: 70-275 лм, 10-350 лм і таке інше.

Зразкові значення світлового потоку для різних типів ліхтарів:

Ліхтарики-брелоки: 5-50 лм.

Ручні ліхтарі: 15-200 лм (універсальні – до 30 лм, туристичні – 50-100 лм).

Налобні ліхтарі: 50-1500 лм.

Ліхтарі-лампи для дайвінгу: 500-1500 лм.

Тактичні ліхтарі, ліхтарі-прожектори: 500-2000 лм.

Надпотужні ліхтарі: 2500 лм.

Ці значення допомагають вибрати ліхтар, який підходить для конкретних потреб освітлення, враховуючи баланс між яскравістю, енергоспоживанням та тривалістю роботи.

Щодо типу живлення, тут все на ваш розсуд. Якщо ліхтар використовується регулярно, наприклад, кожен день або навіть кожні вихідні протягом кількох годин, то вкладення в акумулятори та відповідний зарядний пристрій скоро окупляться.

З іншого боку, якщо ліхтар використовується рідко, наприклад, тільки на час блекаутів, то, можливо, використання звичайних батарей може виявитися більш економічним варіантом. У такому випадку немає потреби турбуватися про зарядку акумуляторів, а запас батарей може бути корисним, якщо доступ до зарядних пристроїв може бути обмежений.

Крім того, існують ліхтарі з ручним "приводом". Функціонування такого ліхтарика потребує активної діяльності рук. У його структурі присутні динамо-машина та генератор змінного струму, проте він не оснащений накопичувальним джерелом живлення. Шляхом маніпуляцій рукою з динамо-машиною людина створює енергію, яка подається на лампу і перетворюється на світло. Слід зазначити, що такі моделі підходять для короткочасного використання протягом кількох хвилин.

Скільки коштують ліхтарі в Україні

Ціни на ліхтарі значно в Україні значно різняться в залежності від їх характеристик та параметрів. Так, за даними сайту з продажу автономних освітлювальних приладів Fonarik.UA ціни на карманні ліхтарі починаються з 276 гривень і можуть доходити до майже 5,5 тисяч гривень.

Ліхтар Skif Outdoor Focus I. Фото: fonarik.ua

Виробник: SKIF Outdoor

Тип батарей: 18650

Яскравість світла: 350 лм

Габарити: 124х27(31) мм

Маса: 120 г

Ліхтар Cyansky P10. Фото: fonarik.ua

Виробник: Cyansky

Тип батарей: AA, Ni-Mh

Яскравість світла: 300 лм

Максимальний час роботи: 168 год

Габарити: 20,5517,589,3 мм

Маса: 31.5 г

Джерело світла: Світлодіод Osram Duris P9

Ліхтар Фонарь Fenix TK20R V2.0. Фото: fonarik.ua

Виробник: Fenix

Тип батарей: 21700

Яскравість світла: 3000 лм

Максимальний час роботи: 48 год

Довжина: 152 мм

Маса: 204 г

Джерело світла: Світлодіод Luminus SFT70

Ціни на налобні ліхтарі починаються з 276 гривень і можуть доходити до 1130 гривень.

Виробник: Titanum

Тип батарей: 3 x AAA

Яскравість світла: 100 лм

Розміри: 60 мм х 45 мм х 35 мм

Маса: 31 г

Джерело світла: Світлодіод XPE + Червоний SMD

Ліхтар TITANUM TLF-H01. Фото: fonarik.ua

Виробник: SKIF Outdoor

Розміри: 60 х 45 х 40 мм

Маса: 120 г

Джерело світла: Світлодіоди XPG + COB

Ліхтар Skif Outdoor Brick. Фото: fonarik.ua

Виробник: Naturehike

Яскравість світла: 220 лм

Максимальний час роботи: 90 год

Розміри: 76 x 43 x 45 мм

Маса: 100 г

Дальність висвітлення: 200 м

Ліхтар Naturehike NH18T001-A. Фото: fonarik.ua

Ціни на кемпінгові ліхтарі починаються від трохи більше 500 гривень і можуть доходити до майже 4 тисяч гривень.

Виробник: SKIF Outdoor

Тип батарей: АКБ

Розмір: 70х50 мм

Довжина: 70 мм

Маса: 88 г

Джерело світла: Світлодіод LED

Ліхтар SKIF Outdoor Light Drop (YD-01). Фото: fonarik.ua

Виробник: Olight

Тип батарей: АКБ

Яскравість світла: 56 лм

Розміри: 48 х 54 мм

Маса: 55 г

Джерело світла: Світлодіод High performance LED

Ліхтар Olight Obulb. Фото: fonarik.ua

Виробник: Sofirn

Тип батарей: 18650

Яскравість світла: 600 лм

Довжина: 176 мм

Маса: 405 г

Джерело світла: Світлодіод Samsung LH351D

Ліхтар Sofirn BLF LT1 8*LH351D. Фото: fonarik.ua

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