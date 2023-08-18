Как выбрать фонарь для блекаутов | Сколько стоят фонари в Украине?

Женщина с детьми читает книгу при свете фонаря. Фото: Pexels/Tima Miroshnichenko

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Эта зима может оказаться даже тяжелее для украинской энергосистемы, чем прошлая. Об этом говорят эксперты, к этому готовятся власти, этого опасаются украинцы. Впрочем, есть несколько шагов, которые могут помочь вам подготовиться к возможному отключению электроэнергии этой зимой. Одним из таких шагов является приобретение автономных осветительных приборов – фонарей. Качественный фонарь поможет подготовиться к отключению света и позволит вам чувствовавать себя относительно комфортно в случае, если электричество отключится на несколько часов или дней.

Новини.LIVE рассказывают, как выбрать качественный фонарь и подготовиться к новым блекаутам в Украине.

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Что нужно знать о фонарях

Фонари бывают разных типов: от компактных карманных вариантов до больших военных или специализированных поисковых моделей. При этом конструкция и световая мощность фонарика тесно связаны с его назначением.

К примеру, небольшого карманного фонарика с низкой мощностью будет вполне достаточно для освещения замковой скважины в темном подъезде, но для освещения дома на период блекаутов его света явно будет мало.

С другой стороны, для освещения квартиры во время долгих отключений электроэнергии отлично подойдет кемпинговый фонарь, способный обеспечивать равномерное освещение вокруг себя, подобное свету керосиновой лампы.

При выборе фонаря следует обратить внимание на следующие факторы:

Тип осветительного прибора. Лампа накаливания или светодиод.

Яркость фонаря. Вам нужно убедиться, что фонарь достаточно яркий для ваших нужд.

Время работы фонаря. Вам нужно убедиться, что фонарик будет работать достаточно долго, чтобы хватило на время отключения света.

Тип питания. На батарейках, аккумуляторах или с динамо-машиной и генератором переменного тока

Размер и вес фонаря.

В нашем материале мы рассмотрим фонари, наиболее подходящие для подготовки к блекаутам: карманные, налобные и кемпинговые фонари.

Как выбрать фонарь

Наверное самый простой вопрос, что выбрать: фонарь со светодиодом или лампой накаливания. Однозначно лучше выбирать фонари со светодиодами. В отличие от ламп накаливания, светодиоды менее подвержены ударам. Внутри лампы накаливания свет излучается хрупкой спираль., окруженной такой же хрупкой стеклянной колбой. Светодиоды излучают свет через небольшую площадку полупроводника, на которую нанесен люминофор – светоизлучающая краска, защищенная стеклянной или силиконовой линзой.

Кроме того, современные мощные светодиоды значительно эффективнее ламп накаливания. Эффективность современных светодиодов может достигать 130 и более люменов на 1 Ватт потребляемой мощности. В то время как эффективность ламп накаливания обычно не превышает 30 Лм/Вт. Срок службы светодиодов обычно превышает 50 000 часов непрерывной работы, в то время как лампы накаливания имеют срок службы около 5000 часов.

Яркость фонаря измеряется в люменах. Больший световой поток соответствует более яркому свечению и большей дальности освещения. Следует отметить, что повышение световой мощности влечет за собой увеличение энергопотребления и сокращение времени автономной работы фонарика.

Помимо максимального светового потока обычно также указывается и минимальное. Эти два значения образуют диапазон, в котором можно регулировать яркость свечения устройства. Например, диапазоны могут быть следующими: 70-275 лм, 10-350 лм и так далее.

Примерные значения светового потока для разных типов фонарей:

Фонарики-брелоки: 5-50 лм.

Ручные фонари: 15-200 лм (универсальные – до 30 лм, туристические – 50-100 лм).

Налобные фонари: 50-1500 лм.

Фонари-лампы для дайвинга: 500-1500 лм.

Тактические фонари, фонари-прожекторы: 500-2000 лм.

Сверхмощные фонари: 2500 лм.

Эти значения помогают выбрать фонарь, подходящий для конкретных потребностей освещения, учитывая баланс между яркостью, энергопотреблением и продолжительностью работы.

Относительно типа питания, здесь все по вашему усмотрению. Если фонарь используется регулярно, например каждый день или даже каждые выходные в течение нескольких часов, то вложения в аккумуляторы и соответствующее зарядное устройство быстро окупятся.

С другой стороны, если фонарь употребляется изредка, к примеру, лишь на время блекаутов, то, возможно, питание от обычных батарей может оказаться более экономичным вариантом. В таком случае нет необходимости беспокоиться о зарядке аккумуляторов, а запас батарей может быть полезен, если доступ к зарядным устройствам может быть ограничен.

Кроме того, существуют фонари с ручным "приводом". Функционирование такого фонарика требует активной деятельности рук. В нем присутствует динамомашина и генератор переменного тока, однако он не оснащен накопительным источником питания. Путем манипуляций рукой с динамо-машиной человек создает энергию, которая подается в лампу и превращается в свет. Следует отметить, что такие модели подходят для кратковременного использования в течение нескольких минут.

Сколько стоят фонари в Украине

Цены на фонари значительно в Украине значительно разнятся в зависимости от их характеристик и параметров. Так, по данным сайта по продаже автономных осветительных приборов Fonarik.UA , цены на карманные фонари начинаются с 276 гривен и могут доходить до почти 5,5 тысяч гривен.

Фонарь Skif Outdoor Focus I. Фото: fonarik.ua

Производитель: SKIF Outdoor

Тип батарей: 18650

Яркость света: 350 лм

Габариты: 124х27(31) мм

Масса: 120 г

Фонарь Cyansky P10. Фото: fonarik.ua

Производитель: Cyansky

Тип батарей: AA, Ni-Mh

Яркость света: 300 лм

Максимальное время работы: 168 ч

Габариты: 20,5517,589,3 мм

Масса: 31.5 г

Источник света: Светодиод Osram Duris P9

Фонарь Фонарь Fenix TK20R V2.0. Фото: fonarik.ua

Производитель: Fenix

Тип батарей: 21700

Яркость света: 3000 лм

Максимальное время работы: 48 ч

Длина: 152 мм

Масса: 204 г

Источник света: Светодиод Luminus SFT70

Цены на налобные фонари начинаются с 276 гривен и могут доходить до 1130 гривен.

Производитель: Titanum

Тип батарей: 3 x AAA

Яркость света: 100 лм

Размеры: 60 мм х 45 мм х 35 мм

Масса: 31 г

Источник света: Светодиод XPE + Красный SMD

Фонарь TITANUM TLF-H01. Фото: fonarik.ua

Производитель: SKIF Outdoor

Размеры: 60 х 45 х 40 мм

Масса: 120 г

Источник света: Светодиоды XPG + COB

Фонарь Skif Outdoor Brick. Фото: fonarik.ua

Производитель: Naturehike

Яркость света: 220 лм

Максимальное время работы: 90 ч

Размеры: 76 x 43 x 45 мм

Масса: 100 г

Дальность освещения: 200 м

Фонарь Naturehike NH18T001-A. Фото: fonarik.ua

Цены на кемпинговые фонари начинаются от чуть более 500 гривен и могут доходить почти до 4 тысяч гривен.

Производитель: SKIF Outdoor

Тип батарей: АКБ

Размер: 70х50 мм

Длина: 70 мм

Масса: 88 г

Источник света: Светодиод LED

Фонарь SKIF Outdoor Light Drop (YD-01). Фото: fonarik.ua

Производитель: Olight

Тип батарей: АКБ

Яркость света: 56 лм

Размеры: 48 х 54 мм

Масса: 55 г

Источник света: Светодиод High performance LED

Фонарь Olight Obulb. Фото: fonarik.ua

Производитель: Sofirn

Тип батарей: 18650

Яркость света: 600 лм

Длина: 176 мм

Масса: 405 г

Источник света: Светодиод Samsung LH351D

Фонарь Sofirn BLF LT1 8*LH351D. Фото: fonarik.ua

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