ТОП оголошеннь на OLX, які допожуть підготуватись до блекаутів в Украіні зимою 2023-2024

Блекаути в Україні. Фото: Unsplash

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Схоже, що слідуюча зима буде не менш важкою для українців, ніж минула. Про це говорять експерти і до цього готуються чиновники. Поки серпень у самому розпалі і до холодів залишилось часу, треба заздалегідь подбати про підготовку до зими. А ще краще, коли можна підготуватись до блекаутів і зекономинити трохи грошей, які в наш непередбачуванний час зайвими точно не будуть.

Новини.LIVE дізналися як підготуватись до блекаутів в Україні за допомогою оголошень на OLX.

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Свічки

Почнемо з простого та дешевого. Свічки — це відмінний варіант як за мінімальні гроші освітити оселю, якщо немає електрики. Автор оголошення пропонує оптовий (від 50 одиниць) продаж свічок з високоякісного парафіну. Свічки виготовлені в Україні.

Вони доступні в двох варіантах: перший — висотою 18 см, діаметром 18 мм, вагою 45 г та часом горіння 6 годин; другий — висотою 20 см, діаметром 20 мм, вагою 55 г та часом горіння 8 годин. Вартість першого варіанту становить 10 грн за одну свічку, а другого — 11 грн за одну свічку.

Оголошення з продажу свічок на OLX

Світильник-USB

Ще один недорогий варіант з освітлення домівки — за допомогою світильника який підключається до USB і може працювати від повербанку. Автор оголошення продає компактні світильники USB, які можна використовувати як невеликі джерела освітлення або підсвітку.

Представлено кілька варіантів:

Модель у формі плафона, доступна з теплим і холодним відтінком світла. Параметри: Напруга живлення — 5В, Струм споживання — 0,05А, Ціна: 15 гривень.

Ще один варіант у формі плафона, також із теплим і холодним світлом. Технічні характеристики: Напруга живлення — 5В, Струм споживання — 0,05А, Вартість: 30 гривень.

Існує також варіант з гнучкою ніжкою, зручний для використання з ноутбуком. Параметри: Напруга живлення — 5В, Струм споживання — 0,12А, Ціна: 50 гривень.

Один з варіантів виглядає як прозора колба та має тепле і холодне світло за допомогою 24 світлодіодів. Технічні характеристики: Напруга живлення — 5В, Струм споживання — 0,6А, Вартість: 89 гривень.

Оголошення з продажу світильників-USB на OLX

Кабелі для підключення роутеру до повербанку

У деяких випадках навіть при відключенні світла може працювати інтернет, а от роутер без электрики точно вам нічого не "роздасть". Проте роутер також можна підключити до повербанку, але потрібен спеціальний дріт. Саме такі дроти можна купити на OLX. Автор одного з оголошень продає звичайні кабелі для роутера для живлення від повербанка USB-DC 5V-9V за ціною 20 грн за штуку.

Оголошення з продажу кабелів для підключення роутеру до повербанку на OLX

Крім того, на OLX також продаються більш просунуті дроти. Автор оголошення пропонує кабель для живлення роутерів, оптоволоконних адаптерів та іншої техніки з роз'ємом DC 5.5*2.1 до USB. За допомогою цього кабелю ви зможете навіть використовувати звичайний портативний зарядний пристрій для живлення пристроїв з напругою 9/12V. Роздрібна ціна — 99 гривень.

Оголошення з продажу кабелів для підключення роутеру до повербанку на OLX

Налобний LED ліхтар

Дуже зручна штука при блекаутах. Автор оголошення пропонує налобний ліхтар, який забезпечує яскраве та якісне освітлення. Прилад працює від трьох батарейок типу ААА. Ліхтар має 3 режими освітлення. Якщо вам необхідно мати вільні руки та одночасно освітлювати простір перед собою під час відключення світла, то налобний ліхтар — оптимальний вибір. Ціна: 36 гривень.

Оголошення з продажу налобного ліхтаря на OLX

Ліхтарики на батареях АА або на USB

Звісно й звичайні ліхтарі стануть у пригоді під час блекауту. Автор оголошення продає різноманітні світлодіодні ліхтарики. Один ударостійкий та вологостійкостійкий, виготовлений з алюмінію. Для його живлення потрібно дві батарейки або акумулятори типу АА. Ціна: 119 гривень.

Є також різнокольорові ліхтарики, які виготовлені з м'якого пластику і можуть бути підключені до порту USB (до портативного зарядного пристрою або зарядного пристрою для мобільних телефонів). Ціна: 79 гривень.

Оголошення з продажу ліхтарів на OLX

Повербанк

Ну, тут все просто. Зараз важко уявити життя українців без цих пристроїв. У автора оголошення є в наявності нові портативні акумулятори — Павербанк Baseus 20000mAh 20W. Вони мають такі особливості:

Ємність: 20000 міліампер-год.

Виходи для зарядки пристроїв: 2 x USB (5.0 В – 3 А / 9.0 В – 2 А / 12.0 В – 1.5 А), 1 x USB Type-C (5.0 В – 3 А / 9.0 В – 2.22 А / 12.0 В – 1.5 А).

Входи для зарядки акумулятора: 1 x microUSB (5.0 В – 2.0 А / 12.0 В – 2.0 А), 1 x USB Type-C (5.0 В – 3.0 А / 9.0 В – 2.0 А).

Підтримка швидкої зарядки: Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0.

Тип акумулятора: Літій-полімерний (Li-pol).

Матеріал корпусу: ABS-пластик.

Вага: 452 грами.

Цей Павербанк здатний надійно живити ваші пристрої завдяки великій ємності, а також підтримує швидку зарядку за різними стандартами. Ціна: 949 гривень.

Оголошення з продажу повербанку на OLX

Генератор

Для тих, хто хоче грунтовно підготуватися до блекаутів і живе в приватному будинку в пригоді стане генератор. На OLX продають бензиновий генератор який може працювати на обох частотних стандартах — як на 50 Гц, так і на 60 Гц. Він забезпечує номінальну напругу змінного струму 220 В. Його номінальна потужність становить 3,0 кВт, а максимальна — 3,3 кВт. Для пуску використовується ручний стартер.

Генератор оснащений двигуном моделі SL225 і має паливний бак об'ємом 15 літрів. Його вага складає 49 кг. Розміри упаковки становлять 620 мм у довжину, 475 мм у ширину і 485 мм у висоту. Ціна: 5 899 грн.

Оголошення з продажу генератору на OLX

Зарядна станція

Не дешеве задоволення, але дуже зручна і корисна річ, яка допоможе пересидіти блекаут. Автор пропонує до продажу портативну та зручну зарядну станцію EcoFlow RIVER mini. Ця станція може бути дуже корисною під час перебоїв електропостачання.

RIVER mini має можливість заряджати різноманітні пристрої, такі як смартфони, ноутбуки, планшети, а також навіть певні побутові прилади через USB—порти, розетки AC та інші типи виходів. Ємність її батареї дозволяє тривалий час подавати електропостачання для декількох пристроїв.

Оголошення з продажу зарядної станції EcoFlow RIVER mini на OLX

Нагадаємо, ми розповідали, скільки зараз коштують генератори в Україні. Генератори, які раніше коштували ледве не на вагу золота, наразі значно втратили свою вартість. Крім того, ми зібрали ціни на сонячні панелі в Україні. Встановлення сонячної панелі може бути дуже корисним, якщо на нас чекає ще одна зима блекаутів.

Також ми розповіли скільки коштують повербанки в Україні. Більшість повербанків мають ємність 10000-15000 мАг. Цього достатньо для кількох підзарядок смартфона або 30 портативних навушників. Ба більше, деякі пристрої мають додаткові функції, такі як підтримка швидкого заряджання та кілька портів для інших гаджетів.

Крім того, ми розповідали, що таке EcoFlow, як портативні електростанції домопагають підготуватися до нових блекаутів та скільки вони зараз коштують в Україні.