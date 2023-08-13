OLX.ua: объявления, которые будут готовы подготовить к блекаутам в Украине зимой 2023-2024

Блэкауты в Украине. Фото: Unsplash

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Похоже, что следующая зима будет не менее тяжелой для украинцев, чем в прошлом. Об этом говорят эксперты, и к этому готовятся чиновники. Пока август в самом разгаре и до холодов осталось время, нужно заранее позаботиться о подготовке к зиме. А еще лучше, когда можно подготовиться к блэкаутам и сэкономить немного денег, которые в наше непредсказуемое время лишними точно не будут.

Новини.LIVE узнали как подготовиться к блекаутам в Украине с помощью объявлений на OLX.

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Свечи

Начнём с простого и дешевого. Свечи – это отличный вариант как за минимальные деньги осветить дом, если нет электричества. Автор объявления предлагает оптовую (от 50 единиц) продажу свечей из высококачественного парафина. Свечи сделаны в Украине.

Они доступны в двух вариантах: первый – высотой 18 см, диаметром 18 мм, весом 45 г и временем горения 6 часов; второй – высотой 20 см, диаметром 20 мм, весом 55 г и временем горения 8 часов. Стоимость первого варианта составляет 10 грн за одну свечу, а второго – 11 грн за одну свечу.

Объявления по продаже свечей на OLX

Светильник-USB

Еще один недорогой вариант по освещению дома — с помощью светильника, который подключается к USB и может работать от павербанка. Автор объявления продает компактные светильники USB, которые можно использовать в качестве небольших источников освещения или подсветки.

Представлено несколько вариантов:

Модель в форме плафона доступна с теплым и холодным оттенком света. Параметры: Напряжение питания — 5В, Ток потребления - 0,05А, Цена: 15 гривен.

Еще один вариант в форме плафона также с теплым и холодным светом. Технические характеристики: Напряжение питания – 5В, Ток потребления – 0,05А, Стоимость: 30 гривен.

Есть также вариант с гибкой ножкой, удобный для использования с ноутбуком. Параметры: Напряжение питания — 5В, Ток потребления - 0,12А, Цена: 50 гривен.

Один из вариантов выглядит как прозрачная колба и имеет теплый и холодный свет с помощью 24 светодиодов. Технические характеристики: Напряжение питания — 5В, Ток потребления — 0,6А, Стоимость: 89 гривен.

Объявления по продаже светильников на OLX

Кабели для подключения роутера к повербанку

В некоторых случаях даже при отключении света может работать интернет, а вот роутер без электричества точно вам ничего не "раздаст". Однако роутер также можно подключить к павербанку, но требуется специальный провод. Именно такие провода можно купить на OLX. Автор одного из объявлений продает обычные кабели для роутера для питания от повербанка USB-DC 5V-9V по цене 20 грн/шт.

Объявления по продаже кабелей для подключения роутера на OLX

Кроме того, на OLX также продаются более продвинутые провода. Автор объявления предлагает кабель для питания роутеров, оптоволоконных адаптеров и другой техники с разъемом DC 5.5*2.1 к USB. С помощью этого кабеля вы можете даже использовать обычное портативное зарядное устройство для питания устройств с напряжением 9/12V. Розничная цена – 99 гривен.

Объявления по продаже кабелей для подключения роутера на OLX

Налобный LED фонарь

Очень удобная штука при блекаутах. Автор объявления предлагает налобный фонарь, обеспечивающий яркое и качественное освещение. Прибор работает от трех батареек типа ААА. Фонарь имеет 3 режима освещения. Если вам необходимо иметь свободные руки и одновременно освещать пространство перед собой при отключении света, налобный фонарь — оптимальный выбор. Цена: 36 грн.

Объявления по продаже фонаря на OLX

Фонарики на батареях АА или USB

Конечно и обычные фонари пригодятся во время блекаута. Автор объявления продает всевозможные светодиодные фонарики. Один ударопрочный и влагостойкий, изготовленный из алюминия. Для его питания требуются две батарейки или аккумуляторы типа АА. Цена: 119 грн.

Есть также разноцветные фонарики, изготовленные из мягкого пластика и могут быть подключены к порту USB (к портативному зарядному устройству или зарядному устройству для мобильных телефонов). Цена: 79 грн.

Объявления по продаже фонарей на OLX

Повербанк

Ну здесь все просто. Сейчас трудно вообразить жизнь украинцев без этих устройств. У автора объявления имеются новые портативные аккумуляторы — павербанк Baseus 20000mAh 20W. Они имеют следующие особенности:

Емкость: 20000 миллиампер-час.

Выходы для зарядки устройств: 2 x USB (5.0 В – 3 А / 9.0 В – 2 А / 12.0 В – 1.5 А), 1 x USB Type-C (5.0 В – 3 А / 9.0 В – 2.22 А / 12.0 В – 1.5 А).

Входы для зарядки аккумулятора: 1 x microUSB (5.0 В – 2.0 А/12.0 В – 2.0 А), 1 x USB Type-C (5.0 В – 3.0 А/9.0 В – 2.0 А).

Поддержка быстрой зарядки: Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0.

Тип аккумулятора: Литий-полимерный (Li-pol).

Материал корпуса: ABS-пластик.

Вес: 452 грамма.

Этот павербанк способен надежно питать ваши устройства благодаря большой емкости, а также поддерживает быструю зарядку по разным стандартам. Цена: 949 грн.

Объявления по продаже павербанка на OLX

Генератор

Для тех, кто хочет основательно подготовиться к блэкаутам, кто живет в частном доме, пригодится генератор. На OLX продают бензиновый генератор, который может работать на обоих частотных стандартах – как на 50 Гц, так и на 60 Гц. Он обеспечивает номинальное напряжение переменного тока 220 В. Его номинальная мощность составляет 3,0 кВт, а максимальное – 3,3 кВт. Для пуска используется ручной стартер.

Генератор оснащен двигателем модели SL225 и имеет топливный бак объемом 15 литров. Его вес составляет 49 кг. Размеры упаковки составляют 620 мм в длину, 475 мм в ширину и 485 мм в высоту. Цена: 5 899 грн.

Объявления по продаже генератора на OLX.

Зарядная станция

Не дешевое удовольствие, но очень удобная и полезная вещь, которая поможет пересидеть блэкаут. Автор предлагает для продажи портативную и удобную зарядную станцию EcoFlow RIVER mini. Эта станция может быть очень полезна при перебоях электроснабжения.

RIVER mini имеет возможность заряжать различные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки, планшеты, а также определенные бытовые приборы через USB-порты, розетки AC и другие типы выходов. Емкость батареи позволяет длительное время подавать электроснабжение для нескольких устройств.

Объявления по продаже зарядной станции EcoFlow RIVER mini на OLX

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине . Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость. Кроме того, мы собрали цены на солнечные панели в Украине . Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блекаутов.

Также мы рассказали , сколько стоят повербанки в Украине. Большинство повербанков имеют емкость 10000–15000 мАч. Этого достаточно для нескольких подзарядок смартфона или 30 портативных наушников. Более того, некоторые устройства имеют дополнительные функции, такие как поддержка быстрой зарядки и несколько портов для других гаджетов.

Кроме того, мы рассказывали, что такое EcoFlow , как портативные электростанции, помогают подготовиться к новым блекаутам и сколько они сейчас стоят в Украине.