Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 17 жовтня 2023

Виливка металу. Фото: imag.one

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це кольоровий метал, який дуже цінується через свої фізичні властивості: високу електропровідність, міцність і стійкість до корозії. Вона використовується у різних галузях промисловості, включаючи електротехніку, будівництво, машинобудування та виробництво побутових товарів. Це робить мідь затребуваним і цінним металлом за який платять досить непогані гроші у пунктах прийому вторсировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у жовтні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь була одним із перших металів, який був освоєний людиною. Вона використовувалася виготовлення знарядь праці, прикрас та інших предметів. Латинська назва цього металу – Cuprum. Воно походить від назви острова Кіпр, де вже в ІІІ тисячолітті до н. е. існували мідні рудники і проводилася виплавка міді.

Мідь зустрічається в природі у самородному вигляді частіше, ніж золото, срібло та залізо. У природі вона може існувати у вигляді самородків, руд, а також сульфідів, оксидів та інших сполук. Самородки міді зустрічаються в різних формах, включаючи кубічні, призмові та неправильної форми. Вони можуть бути розміром від кількох міліметрів до кількох метрів у діаметрі.

Мідь — це один із найважливіших мікроелементів, необхідних для нормального функціонування організму людини. Вона входить до складу більш ніж 300 ферментів, що беруть участь у різних метаболічних процесах.

У ювелірній справі часто використовуються сплави міді із золотом для збільшення міцності виробів до деформацій та стирання. Чисте золото – це дуже м'який метал, який легко деформується та дряпається. Сплави міді із золотом, що містять до 25% міді, мають гарну міцність і зносостійкість.

За обсягом світового виробництва та споживання мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. У 2022 році світове виробництво міді становило близько 20 мільйонів тонн, а світове споживання — близько 22 мільйонів тонн. Основними виробниками міді є Чилі, Китай, Перу, США та Австралія. Основними споживачами міді є Китай, США, Японія, Німеччина та Південна Корея.

Як правильно здавати мідь у пункти прийому вторсировини

Як було зазначено раніше, мідь — це дорогий метал, який знаходить застосування в різних галузях промисловості. Ціни на мідь у пунктах прийому вторинного матеріалу можуть суттєво змінюватись в залежності від кількох факторів, таких як стан матеріалу, наявність домішок, його форма та місце здачі.

Щоб отримати максимальну суму від зданого мідного брухту, важливо виконати кілька простих кроків перед доставкою його на пункт прийому вторинних матеріалів. Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів та інших металів.

Якщо у вас є дроти, ви звісно можете принести їх з ізоляцією. Однак важливо пам'ятати, що в цьому випадку просто неможливо отримати 100% вартості за вагу, оскільки ізоляція додає до загальної ваги інші матеріали. Деякі люди видаляють ізоляцію спалюючи її у вогні, але тут варто пам'ятати, що мідні кабелі з сильними окисненням від жару можуть також мати нижчу вартість.

Пункти прийому готові приймати різні види міді, таких як кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, мідне сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Дослідження показують, що найбільш вигідно здавати великі обсяги міді відразу та одном прийоміом, оскільки в цьому випадку співробітники деяких прийомних пунктів можуть взяти на себе відповідальність за транспортування вашого металобрухту, а також запропонувати більш вигідні тарифи.

Ціни на брухт міді в Україні у жовтні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 280 грн;

Вінницька область — від 200 до 210 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;

Житомирська область — від 190 до 210 грн;

Закарпатська область — від 180 до 200 грн;

Запорізька область — від 220 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 205 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 180 до 200 грн;

Миколаївська область — від 220 до 250 грн;

Одеська область — від 235 до 265 грн;

Полтавська область — від 220 до 255 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 185 грн;

Харківська область — від 240 до 275 грн;

Хмельницька область — від 220 до 250 грн;

Черкаська область — від 170 до 190 грн;

Чернівецька область — від 180 до 195 грн;

Чернігівська область — від 220 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у вересні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.