Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 17 октября 2023

Отливка металла. Фото: imag.one

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это цветной металл, который очень ценится из-за своих физических свойств: высокой электропроводности, прочности и стойкости к коррозии. Она используется в разных отраслях промышленности, включая электротехнику, строительство, машиностроение и производство бытовых товаров. Это делает медь востребованным и ценным металлом, за который платят довольно неплохие деньги в пунктах приема вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в октябре.

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Интересные факты о меди

Медь была одним из первых металлов, освоенных человеком. Она использовалась для изготовления орудий труда, украшений и других предметов. Латинское название этого металла – Cuprum. Оно произошло от названия острова Кипр, где уже в ІІІ тысячелетии до н. е. существовали медные рудники и производилась выплавка меди.

Медь встречается в природе в самородном виде чаще золота, серебра и железа. В природе она может существовать в виде самородков, руд, а также сульфидов, окислов и других соединений. Самородки меди встречаются в разных формах, включая кубические, призменные и неправильные формы. Они могут быть размером от нескольких миллиметров до нескольких метров в диаметре.

Медь — это один из важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма человека. Она входит в состав более 300 ферментов, участвующих в различных метаболических процессах.

В ювелирном деле часто используются медные сплавы с золотом для увеличения устойчивости изделий к деформациям и истиранию. Чистое золото — это очень мягкий металл, который легко деформируется и царапается. Сплавы меди с золотом, содержащие до 25% меди, обладают хорошей прочностью и износостойкостью.

По объему мирового производства и потребления медь занимает третье место после железа и алюминия. В 2022 году мировое производство меди составило около 20 миллионов тонн, а мировое потребление около 22 миллионов тонн. Основными производителями меди являются Чили, Китай, Перу, США и Австралия. Основными потребителями меди являются Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея.

Как правильно сдавать медь в пункты приема вторсырья

Как было отмечено ранее, медь — это дорогостоящий металл, находящий применение в различных отраслях промышленности. Цены на медь в пунктах приема вторичного материала могут существенно изменяться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние материала, наличие примесей, его форма и место сдачи.

Чтобы получить максимальную сумму от сданного медного лома, важно выполнить несколько простых шагов перед доставкой его на пункт приема вторичных материалов. К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и других металлов.

Если у вас есть провода, вы, конечно, можете принести их с изоляцией. Однако важно помнить, что в этом случае просто невозможно получить 100% стоимости веса, поскольку изоляция добавляет к общему весу другие материалы. Некоторые люди удаляют изоляцию сжигая ее в огне, но здесь следует помнить, что медные кабели с сильным окислением от жара могут также иметь более низкую стоимость.

Пункты приема готовы принимать различные виды меди, таких как кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Исследования показывают, что наиболее выгодно сдавать большие объемы меди сразу и одним приемом, поскольку в этом случае сотрудники некоторых приемных пунктов могут взять на себя ответственность за транспортировку вашего металлолома, а также предложить более выгодные тарифы.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 280 грн;

Винницкая область — от 200 до 210 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Житомирская область — от 190 до 210 грн;

Закарпатская область — от 180 до 200 грн;

Запорожская область — от 220 до 260 грн;

Ивано—Франковская область — от 175 до 205 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 180 до 200 грн;

Николаевская область — от 220 до 250 грн;

Одесская область — от 235 до 265 грн;

Полтавская область — от 220 до 255 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 185 грн;

Харьковская область — от 240 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 220 до 250 грн;

Черкасская область — от 170 до 190 грн;

Черновицкая область — от 180 до 195 грн;

Черниговская область — от 220 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в сентябре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.