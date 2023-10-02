Ціна за 1 г золота в Україні станом на 30 вересня 2023

Золоті вироби. Фото: ltkcdn.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це популярний та дорогий метал, який людство вже довгий час використовує в різних цілях, включаючи виготовлення ювелірних виробів, в якості платформи для інвестицій та матеріалу для виробництва. Крім того це надзвичайно рідкісний метал, що становить лише близько 0,0001% земної кори. Це робить його більш цінним, ніж поширені метали, такі як мідь чи залізо.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.

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Цікаві факти про золото

Золото видобувається на всіх континентах, крім Антарктиди. Найбільш багаті родовища золота розташовані у Південній Африці, Австралії, Канаді, США та Росії. Золото зустрічається у природі у двох основних формах: у вигляді самородків та у складі руд. Самородки золота є великими кристалами, які можуть досягати значних розмірів. Руди золота складаються із дрібних частинок золота, які пов'язані з іншими мінералами.

Самородок золота вагою 72 кг, знайдений в Австралії 1869 року, є одним із найбільших у світі. Його знайшли Джон і Річард Дісони на копальні Моліагула в штаті Вікторія. Самородок отримав назву "Привіт, незнайомцю" (англ. Welcome Stranger). Самородок було продано за 9563 фунти стерлінгів, що на той час було дуже великою сумою грошей. Він був переплавлений у злиток вагою 2280 унцій (71 кг). Злиток був виставлений у музеї в Мельбурні, Австралія, де він перебуває досі.

Золото — це відмінний провідник тепла та електрики. Воно має найвищу теплопровідність серед усіх металів. Золото також є добрим провідником електрики, що робить його корисним для використання в електроніці.

За оцінками, у світі видобуто близько 190 тисяч тонн золота. З цієї кількості 75 відсотків було видобуто після 1910 року. На початку 20 століття видобуток золота був трудомістким і дорогим процесом. З розвитком технологій видобутку, таких як промивання піску та гравію, видобуток золота став більш ефективним та рентабельним.

У періоди економічного спаду інвестори часто побоюються, що вартість їхніх активів, таких як акції та облігації може знизитися. Через що вони можуть переводити свої активи в золото та срібло, щоб захистити їх від втрати вартості. Історія показує, що золото та срібло часто дорожчають у періоди економічного спаду. Наприклад, ціна золота зросла на 300% з 2008 року, коли почалася фінансова криза.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка людина, яка досягла повноліття (18 років), має право взяти позику в ломбарді, використовуючи свої золоті вироби як заставу, або продати їх.

Ломбарди приймають золото за ціною, яка зазвичай нижча, ніж у ювелірних магазинах. До вартості ювелірних виробів у магазинах включено не лише витрати на сировину, а й оплату праці ювеліра, який створив виріб на замовлення магазину.

Важливо, що в ломбарди можна приносити золоті вироби, що містять дорогоцінні камені. Тим не менш, при оцінці враховується лише вага золота, а не каміння, і стан прикраси.

Наявність проби на золотому виробі не має особливого значення, оскільки працівники ломбарду проведуть перевірку на місці. Однак слід пам'ятати, що пошкоджені вироби будуть оцінені як брухт.

Важливо знати, що можна здавати до ломбарду практично всі золоті вироби. Винятки становлять деякі предмети, такі як:

Золото та інші метали у формі самородків, пластин, дроту чи деталей.

Елементи зубопротезування.

Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спил.

Сусальне золото.

Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали.

Золото у вигляді лабораторних деталей та елементів для промислового використання.

Ювелірні напівфабрикати.

Перед походом до ломбарду слід врахувати такі поради:

Якщо ви хочете отримати велику суму за вашу прикрасу, повідомте одразу, що хочете її продати, а не закласти. Це може вплинути на оцінку та збільшити її. Очистіть золоті вироби від бруду, пилу та інших забруднень, щоб отримати найвищу можливу ціну за них. Ціни на золото в ломбардах можуть відрізнятися, залежно від якості, поточної ціни на ринку та загальної економічної ситуації. Перед ухваленням рішення про продаж рекомендується уважно порівняти пропозиції різних ломбардів. При здаванні золота обов'язково мати із собою паспорт. Це потрібно для перевірки вашого віку (18 років і більше) та реєстрації у спеціальній книзі-реєстрі, яку ведуть працівники ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2183,82 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2177,27 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2161,98 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 719,94 грн/грам.

375 проба: 810,74 грн/грам.

500 проба: 1080,99 грн/грам.

583 проба: 1260,43 грн/грам.

585 проба: 1264,76 грн/грам.

750 проба: 1621,49 грн/грам.

900 проба: 1945,78 грн/грам.

916 проба: 1980,37 грн/грам.

925 проба: 2071,18 грн/грам.

999 проба: 2159,82 грн/грам.

999,9 проба: 2161,76 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 849,3 грн/грам.

375 проба: 948,48 грн/грам.

500 проба: 1264,75 грн/грам.

583 проба: 1430,69 грн/грам.

585 проба: 1464,99 грн/грам.

750 проба: 1880,87 грн/грам.

900 проба: 2266,25 грн/грам.

916 проба: 2397,08 грн/грам.

958 проба: 2438,62 грн/грам.

999 проба: 2223,53 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, бронзи та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт срібла в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавійку в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.