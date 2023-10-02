Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 30 сентября 2023 года

Золотые изделия. Фото: ltkcdn.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — это популярный и дорогой металл, который человечество уже долгое время использует в разных целях, включая изготовление ювелирных изделий, в качестве платформы для инвестиций и как материал для производства. Кроме того, это чрезвычайно редкий металл, составляющий лишь около 0,0001% земной коры. Это делает его более ценным, чем такие распространенные металлы, как медь или железо.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Золото добывается на всех континентах, кроме Антарктиды. Наиболее богатые месторождения золота находятся в Южной Африке, Австралии, Канаде, США и России. Золото встречается в природе в двух основных формах: в виде самородков и в составе руд. Самородки золота представляют собой крупные кристаллы, которые могут достигать значительных размеров. Руды золота состоят из мелких частиц золота, связанных с другими минералами.

Самородок золота весом 72 кг, найденный в Австралии в 1869 году, является одним из самых больших в мире. Его нашли Джон и Ричард Диссоны на руднике Молиагула в штате Виктория. Самородок получил название "Привет, незнакомец" (англ. Welcome Stranger). Самородок был продан за 9563 фунта стерлингов, что в то время было очень большой суммой денег. Он был переплавлен в слиток весом 2280 унций (71 кг). Слиток выставлен в музее в Мельбурне, Австралия, где он находится до сих пор.

Золото — это отличный проводник тепла и электричества. Оно обладает высокой теплопроводностью среди всех металлов. Золото также хороший проводник электричества, что делает его полезным для использования в электронике.

По оценкам, в мире добыто около 190 тысяч тонн золота. Из этого количества 75 процентов было добыто после 1910 года. В начале 20 века добыча золота была трудоемким и дорогостоящим процессом. С развитием технологий добычи, таких как промывание песка и гравия, добыча золота стала более эффективной и рентабельной.

В периоды экономического спада инвесторы часто опасаются, что стоимость их активов, таких как акции и облигации, может снизиться. В результате они могут переводить свои активы в золото и серебро, чтобы оградить их от потери стоимости. История показывает, что золото и серебро часто дорожают в период экономического спада. К примеру, цена золота выросла на 300% с 2008 года, когда начался финансовый кризис.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой человек, достигший совершеннолетия (18 лет), имеет право взять ссуду в ломбарде, используя свои золотые изделия как залог или продать их.

Ломбарды принимают золото по цене, обычно ниже, чем в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включены не только расходы на сырье, но и оплата труда ювелира, создавшего изделие по заказу магазина.

Важно, что в ломбарды можно приносить золотые изделия, содержащие драгоценные камни. Тем не менее, при оценке учитывается только вес золота, а не камни и состояние украшения.

Наличие пробы на золотом изделии не имеет особого значения, поскольку работники ломбарда проведут проверку на месте. Однако следует помнить, что поврежденные изделия будут оценены как лом.

Важно знать, что можно сдавать в ломбард практически все золотые изделия. Исключения составляют некоторые предметы, такие как:

Золото и другие металлы в виде самородков, пластин, проволоки или деталей.

Элементы зубопротезирования.

Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил.

Сусальное золото.

Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы.

Золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования.

Ювелирные полуфабрикаты.

Перед походом в ломбард следует учесть следующие советы:

Если вы хотите получить большую сумму за украшение, сообщите сразу, что хотите его продать, а не заложить. Это может повлиять на оценку и увеличить ее. Очистите золотые изделия от грязи, пыли и других загрязнений, чтобы получить наивысшую цену за них. Цены на золото в ломбардах могут отличаться в зависимости от качества, текущей цены на рынке и общей экономической ситуации. Перед принятием решения о продаже рекомендуется внимательно сравнить предложения разных ломбардов. При сдаче золота обязательно иметь с собой паспорт. Это нужно для проверки вашего возраста (18 лет и старше) и регистрации в специальной книге-реестре, которую ведут работники ломбарда.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2183,82 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2177,27 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2161,98 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 719,94 грн/грамм.

375 проба: 810,74 грн/грамм.

500 проба: 1080,99 грн/грамм.

583 проба: 1260,43 грн/грамм.

585 проба: 1264,76 грн/грамм.

750 проба: 1621,49 грн/грамм.

900 проба: 1945,78 грн/грамм.

916 проба: 1980,37 грн/грамм.

925 проба: 2071,18 грн/грамм.

999 проба: 2159,82 грн/грамм.

999,9 проба: 2161,76 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 849,3 грн/грамм.

375 проба: 948,48 грн/грамм.

500 проба: 1264,75 грн/грамм.

583 проба: 1430,69 грн/грамм.

585 проба: 1464,99 грн/грамм.

750 проба: 1880,87 грн/грамм.

900 проба: 2266,25 грн/грамм.

916 проба: 2397,08 грн/грамм.

958 проба: 2438,62 грн/грамм.

999 проба: 2223,53 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, бронзы и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом серебра в Украине. Это довольно дорогой металл, который тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.